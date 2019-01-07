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Голосование по Брекзиту в британском парламенте назначено на 15 января

  • 7.01.2019, 14:37

В конце прошлого года в правительстве заявляли, что голосование пройдет после 14 января.

Голосование в британском парламенте по Брекзиту состоится 15 января, сообщает Би-би-си со ссылкой на правительственные источники. В конце прошлого года в правительстве заявляли, что голосование пройдёт после 14 января, сообщает "Радио Свобода".

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ранее, в декабре, была вынуждена перенести голосование в парламенте из-за опасений, что её предложение о принятии соглашения с ЕС об условиях Брекзита будет отклонено большинством голосов.

В минувшее воскресенье Мэй заявила, что Великобритания может оказаться в состоянии "неопределённости", если её предложения по проекту соглашения с ЕС будут отвергнуты парламентом.


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