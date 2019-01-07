Министр Костевич - белорусам: Надо больше рожать 66 7.01.2019, 14:48

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Ирина Костевич

Фото: БелТА

Министр труда продолжает раздавать белорусам советы.

За год рождаемость в Беларуси сократилась на 7,5%. Об этом рассказала на пресс-конференции министр труда и соцзащиты Ирина Костевич. Ее цитирует sb.by.

«Сегодня наблюдается снижение числа рождаемости. За 11 месяцев 2018 года, по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, темп составил 92,5% по рождаемости, что привело к тому, что мы за 11 месяцев потеряли в численности населения почти 15 тысяч человек», – рассказала министр.

Почему рожают меньше

По словам министра, это обусловлено тем, что сейчас на авансцену выходит группа женщин репродуктивного возраста, родившихся в 90-е годы. Это малочисленная группа, подчеркнула Костевич.

По ее словам, если в 2016 году коэффициент рождаемости составлял в нашей стране 1,73 (то есть 1,73 ребенка на женщину репродуктивного возраста), то в 2017-м – 1,54.

«По прогнозам, численность женщин репродуктивного возраста будет снижаться по причине того, что у нас сокращается рождаемость». Поэтому цель – увеличить интенсивность рождения детей, то есть мотивировать женщин рожать больше детей.