Видеофакт: В Барселоне 15-летний подросток выиграл в лотерею 200 тысяч евро 7.01.2019, 15:02

Удачливый паренек купил лотерейный билет за 20 евро за день до розыгрыша.

В Испании состоялся розыгрыш традиционной лотереи, одним из победителей которой стал 15-летний мальчик, сообщает El Pais.

Семья мальчика переехала в Барселону около десяти лет назад из Румынии. Удачливый паренек купил лотерейный билет за 20 евро за день до розыгрыша. В итоге билет принес ему 200 тысяч евро.

«Я пока не знаю, что буду делать с такой огромной суммой. Скорее всего куплю себе новый смартфон, а еще куплю себе маленькую квартирку», — признался подросток.

Ежегодно в Испании 6 января проходит розыгрыш самой популярной лотереи. Стоит отметить, что выпускается несколько билетов с одинаковыми номерами, поэтому сумма выигрыша делится в равных частях между всеми победителями.