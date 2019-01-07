Трамп не намерен отступать в вопросе выделения денег на строительство стены 3 7.01.2019, 15:32

Дональд Трамп

Фото: Li Muzi / ZUMA

Демократы отказываются включать деньги на строительство в федеральный бюджет.

В США началась очередная рабочая неделя, однако сотни тысяч федеральных служащих по-прежнему вынуждены оставаться дома из-за частичной приостановки работы правительства – «шатдауна», сообщает «Голос Америки».

Еще сотни тысяч выйдут на работу, но не получат зарплату.

Президент Дональд Трамп заявил в воскресенье, что он может «понять» трудности, связанные с неполучением зарплаты. Однако он призвал федеральных служащих «приспособиться», поскольку, по его словам, он не намерен отступать от требования выделить 5 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой для борьбы с нелегальной иммиграцией.

Демократы в Конгрессе отказываются включать деньги на строительство стены в федеральный бюджет, и это противостояние привело к тому, что администрация Трампа объявила о частичном закрытии правительства.

Трамп заявил в воскресенье, что он может заключить соглашение с лидерами демократов «за 20 минут, если они того захотят».

«Если же они не захотят, то [шатдаун] будет продолжаться еще долгое время», – добавил он.

Он также сказал, что барьер на южной границе США может быть заграждением из стали, а не бетонной стеной, если люди будут этим довольны.

Однако республиканский сенатор Сюзан Коллинз назвала спор о том, быть ли стене стальной или бетонной, «странным», подчеркнув, что возобновление работы правительства должно стать главным приоритетом в работе Конгресса.

«Я никогда не думала, что шатдауны – это подходящее средства для достижения какого бы то ни было решения. Дело не в том, чтобы заставить ту или иную сторону пойти на попятную. Дело в достижении компромисса, а это признак силы», – заявила Коллинз, выступая в программе «Встреча с прессой» на канале NBC.

Трамп утверждает, что вопросы национальной безопасности являются его главным приоритетом. Он заявил, что многие федеральные служащие были бы рады обменять свою зарплату на строительство стены, чтобы остановить потоки наркотиков, террористов и преступных банд, проникающих в страну из Мексики.

По словам Трампа, он изучает возможность введения в стране чрезвычайного положения, что позволило бы ему построить стену без одобрения Конгресса. По мнению некоторых демократов, такой шаг будет оспорен в суде.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что на этой неделе она проведет голосование по отдельным законам о расходах, чтобы вновь открыть закрытые сейчас агентства. Она сказала, что приоритетами будут Министерство финансов и Налоговая служба: «Это действие необходимо для того, чтобы работающие семьи получали возврат налогов по графику».

«Если [президент] Гарри Трумэн не смог национализировать сталелитейную промышленность в годы войны, то нынешний президент не имеет права объявить чрезвычайное положение и построить стену на границе стоимостью в миллиарды долларов», – заявил CNN конгрессмен-демократ Адам Шифф.

Лидеры демократов считают идею возведения стены аморальной и расточительной мечтой. Они говорят, что также заинтересованы в укреплении безопасности границ, но считают, что есть более эффективные и осязаемые пути достижения этой цели.