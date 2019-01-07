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У берегов Турции затонуло грузовое судно с россиянами и украинцами

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  • 7.01.2019, 15:55
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Есть погибшие.

Два человека погибли и еще четверо пропали без вести в понедельник, 7 января, в результате аварии перевозившего уголь судна у северного побережья Турции.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на береговую охрану и офис местного губернатора, пишет «Новое время».

Судно под флагом Панамы, вышедшее из российского порта в Азовском море, подало сигнал бедствия в Черном море примерно в 148 километрах от провинции Самсун.

На борту сухогруза находились 13 членов экипажа, в том числе девять граждан Украины, двое граждан Азербайджана и двое россиян.

Семь членов экипажа удалось спасти, остальных еще пытаются найти.


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