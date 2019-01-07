Епифаний: Двери единой поместной Православной церкви Украины открыты для всех 1 7.01.2019, 16:12

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний провел праздничную рождественскую литургию.

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний вместе с иерархами ПЦУ провел праздничную рождественскую литургию с храме Святой Софии в Киеве, в ходе которой он молился за украинское войско, сообщает «Гордон».

В своем слове к пастве Епифаний отметил, что "двери единой поместной Православной церкви Украины открыты для всех, кто желает вместе служить Богу и ее народу", и призвал к любви и единству.

"Наши общие теплые поздравления передаем Вооруженным силам Украины и всем нашим мужественным защитникам, которые жертвенно защищают Родину. Возносим к Богу свои молитвы за них и просим у него оберегать их", – сказал Епифаний.

Он также передал молитвенные пожелания поддержки украинцам, находящимся в российском плену.

По словам главы ПЦУ, 5-го и 6 января 2019 года, дни, когда был подписан и вручен томос об автокефалии Православной церкви Украины, навсегда войдут в историю.

Он поблагодарил президента Украины Петра Порошенко и вселенского патриарха Варфоломея.

"Уважаемый господин президент, спасибо за то содействие, которое вы в течение этого нелегкого времени оказывали, чтобы мы имели успех в этом богоугодном деле... Ваше имя не только здесь, на этом пергаменте (в тексте томоса), но и навсегда войдет в века как того, кто помогал и способствовал, чтобы наша церковь вырвалась из духовных пут и имела автокефальный и независимый статус", – заявил Епифаний.

5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины, а 6 января вручил его в Стамбуле предстоятелю ПЦУ, митрополиту Киевскому и всей Украины Епифанию. 7 января, в Рождество по восточному обряду, в храме Святой Софии в Киеве прошла первая служба ПЦУ. На ней присутствовал Порошенко.

Президент Украины Петр Порошенко опубликовал перевод томоса. Согласно тексту документа, митрополиту Киевскому не дается право учреждать приходы за пределами Украины, он также должен ежегодно собирать архиерейский собор. При этом митрополит всей Украины получил место в диптихе следом за предстоятелем Православной церкви Чешских земель и Словакии.