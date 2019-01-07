«Совесть не позволяла проверять холодильники» 7 7.01.2019, 16:22

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иллюстарционное фото tut.by

Классные руководители рассказали о поручениях, несвойственных учителям.

Классный руководитель – не просто педагог, он еще организатор, воспитатель, контролер, массовик-затейник. Он улаживает массу проблем: с успеваемостью, дисциплиной, прогулами – и несет личную ответственность почти за все, что связано с его учениками. Какие поручения, о которых обычно не говорят в вузах, вынужден выполнять классный руководитель и почему учителя нередко отказываются «брать» класс, intex-press.by рассказали барановичские педагоги.

«Бывало, что с кулаками бросались»

Один-два раза в год классный руководитель должен прийти домой к ученику, проверить, в каких условиях он живет. На «обход» педагог отправляется после уроков, обычно вечером. Если ученик живет далеко от школы, то проезд оплачивается из собственного кармана.

Еще чаще – раз в месяц – нужно посещать семьи, находящиеся в СОП (социально опасном положении). И вот тут, говорят педагоги, начинаются настоящие «сюрпризы».

– Иногда пьяные родители и оскорбляли, и с кулаками бросались. Как-то мама моего ученика пропала – пришлось ее с милицией по всему городу искать. Нашли на третьи сутки недалеко от Барановичей в притоне каком-то. Так товарищи этой мамы чуть драку не устроили с нами, – рассказывает Таисия, которая работает в одной из городских школ и два года была классным руководителем.

Но самой неприятной, по словам Таисии, была обязанность проверять наличие продуктов:

– Надо было заглядывать в холодильники, в шкафчики с едой. Я это делала только в семьях, которые находились на учете. В других семьях совесть не позволяла проверять холодильники.

Проверить извещатель и дымоход

Классным руководителям сельских школ кроме этого приходится «работать» сотрудниками МЧС.

– Каждый год в школу приходила бумага, в которой было прописано, что мы должны проверить пожарный извещатель, а также оценить готовность домов к зиме: посмотреть, есть ли топливо в нужном количестве, и даже проверить дымоход. Вот только каким образом – непонятно, – рассказывает Татьяна, у которой 14-летний стаж классного руководства.

Подписка из собственного кармана

Классный руководитель кроме того, что обязан сам подписываться на периодические издания (например, «Настаўніцкую газету»), должен собрать с учащихся деньги и оформить на свой класс одну подписку на «Юный спасатель».

– И дело даже не в конкретном издании: хотя почему именно «Юный спасатель», а не что-то другое? Дело в том, что многие родители отказываются сдавать деньги на подписку и мне приходится платить из собственного кармана, – говорит Виктория, которая третий год ведет класс.

Уговорить, чтобы питались

Каждый учащийся обязательно должен питаться в школе – это правило знают все классные руководители.

– Охват питанием должен быть 100%-м. И задача классного – уговорить родителей, чтобы дети питались в школе. Потом необходимо каждый день подсчитывать, сколько учеников будет кушать. Но самое трудное – уговорить ребенка съесть то, что предлагает школьное меню, – перечисляет Светлана, классный руководитель с 9-летним стажем. – Хорошо, что освободили от обязанности деньги на питание собирать. А то еще и с деньгами приходилось возиться: то принести забыли, то сдачи нет. И постоянно бойся, что потеряешь деньги или кто-то их украдет.

«Прошу учеников, прошу родителей»

Еще одна головная боль – план по сбору макулатуры и металлолома. Ответственным за этот процесс является, конечно же, классный руководитель.

– У нас от каждого ученика требуется принести не менее 2 кг макулатуры. Прошу своих учеников не игнорировать это мероприятие, прошу их родителей. Сам приношу из дома макулатуру и знакомых привлекаю: кто-то коробки из-под бытовой техники привезет, кто-то старые газеты, – рассказывает Николай, который «доводит» класс до выпуска и думает отказаться от классного руководства. – Сбор макулатуры – дело, конечно, нужное, но мало приятного в том, что приходится кого-то просить.

Моменты, ради которых становятся классным

Учителя зачастую отказываются от классного руководства. Потому что классное руководство – это отсутствие свободного времени и личной жизни.

– Планы воспитательной работы, контроль за успеваемостью, походы в музеи по выходным и на каникулах, а еще необходимость постоянно быть в зоне доступа, потому что позвонить по разным вопросам могут в любой момент: уточнить расписание, узнать отметку, «отпросить» ребенка… Кто-то скажет, так вам же за это доплачивают. Доплата есть – в месяц около 60 рублей, но она несоизмерима с той работой, которую приходится выполнять, – говорит Таисия.

В то же время, отмечают, педагоги, есть в классном руководстве и свои плюсы.

– Учитель без класса – сирота. Мне нравится готовить своих учеников к конкурсам, наблюдать за их перевоплощениями. Приятно, когда через несколько лет они звонят тебе и зовут на вечер встречи. Нам есть что вспомнить, над чем посмеяться. Думаю, ради таких моментов и нужно становиться классным руководителем, – отмечает Светлана.

Мнение эксперта

Тамара Мацкевич, заместитель председателя ОО «Таварыства беларускай школы»:

– Классное руководство сегодня не сильно привлекает учителя-предметника. Причина – несвойственные обязанности, которые на него возлагают. Учителя, профессионалы своего дела, все чаще отказываются от класса, ведь вместо организации внеклассной деятельности они вынуждены заниматься бюрократией, собирать деньги на обеды и подписку, следить, чтобы все поели или вступили в БРСМ.

Еще одна проблема – в Беларуси не учат быть классными руководителями. Молодые педагоги не знают, как проводить тот же классный час. Мне кажется, для всех педагогов были бы полезными специальные курсы. Только тогда, понимая специфику этой работы, учителя охотнее соглашались бы заниматься классным руководством.