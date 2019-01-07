Путин слишком далеко зашел в протекционизме 2 7.01.2019, 16:42

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Кто заплатит за это?

"Чтобы понять, что происходит, в России нужно лишь выйти на улицу, - пишет на страницах швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung (перевод — inopressa.ru) Кристиан Штайнер. - Там на каждом углу висят черные табло, на которых светятся, как правило, красные цифры. Каждый прохожий сразу же может увидеть, много или мало рублей получит он в обмен на американскую банкноту. Цифры не врут".

"Однако скоро такая уличная правда, вероятно, окажется в прошлом. Президент Путин самолично подписал запрет на уличные табло с курсом валют. (...) Центробанк хочет таким образом принять меры против большого количества нелегальных обменных пунктов".

"Этот случай наглядно демонстрирует манию контроля российского правительства", побочные эффекты которой, замечает автор статьи, зачастую доставляют много хлопот малому и среднему предпринимательству.

"Правительство Путина ведет экономико-политический крестовый поход. Американские санкции (...) затмили способность трезво оценивать экономическую ситуацию", - считает Штайнер.

"Правительство объявило своей главной задачей производство по возможности всех товаров в собственной стране. Но такое возвращение к отечественному производству (...) является лишь протекционизмом, направленным на самообеспечение. К чему он приведет в итоге, продемонстрировал всему миру крах Советского Союза", - говорится в статье.

"Санкции вкупе со стимулированием государством отечественного потенциала действуют как яд и сильно парализуют экономику, - полагает журналист. - Спад экономики ощущают прежде всего люди с низким достатком. (...) Россияне тратят на питание более 30% своего дохода. Для сравнения: в Германии и Швейцарии люди тратят на питание только 12% своих доходов. Во многих российских семьях этот показатель составит и более одной трети, так как доходы в России распределяются крайне неравномерно".

К тому же, продолжает Штайнер, повышение с 1 января ставки НДС на 2% нанесет дополнительный ущерб и без того слабому потреблению, и "Россия в 2019 году может продолжить катиться по наклонной плоскости в экономическом смысле".

"Стране удастся выбраться из стагнации, только если Кремль изменит свой курс, - уверен журналист. - Без примирения с Западом она по-прежнему будет едва сводить концы с концами".

"Путин зашел слишком далеко. Его внешнеполитический азарт контрастирует с парализованной экономикой.(...) Ухудшение мировой экономики и падающая цена на нефть лишь усугубят проблему. Сегодня за изолированность России и упрямство правительства платят люди. Это они понимают и без табло, демонстрирующих им падение рубля", - констатирует Штайнер.