Какой автомобиль до $500 предлагает белорусский рынок 7.01.2019, 16:52

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Дешевые автомобили, на которых можно ездить.

Сайт abw.by посмотрел, какие автомобили можно приобрести за минимальные деньги, чтобы можно просто передвигаться, исключив при этом автопром СССР и "жигули" в частности.

Всего за $300 в Верхнедвинске выставлен на продажу Ford Orion 1991 года с 1,4-литровым двигателем. "Все "расходники" заменены, движок не течет, подвеска новая", - пишет продавец. Еще один плюс - почти новая зимняя резина, которая в общей стоимости авто "весит" много. Проблема Ford - кузов, требующий "немного подварки и покраски".

Следующий недорогой автомобиль - Audi 80 из Марьиной Горки. Машина выпущена в далеком 1984-м и оснащена 1,8-литровым двигателем. Из опций присутствует люк. "На ходу. Двигатель в хорошем состоянии. Кузов переварен и покрашен. Резина под замену. Чего не хватает на фото, лежит в багажнике". Просят за Audi $350, "рассрочка не интересует".

Еще один представитель марки Ford - Sierra 1987 г.в. с 1,8-литровым двигателем. Продавец в автомобиле уверен: "Хороший старичок! Для езды каждый день. По ходовой без проблем, не гремит, не гудит. Печка дует, фары горят. Салон идеал, коробка - без проблем. Новое лобовое".

Автомобиль приобретался полгода назад для сына, чтобы тот научился ездить. Видимо, обучение на столичных дорогах прошло успешно - машина простаивает уже три месяца. Из минусов отмечены проблемы со стартером (на это в цене уже "сброшено" $10) и "уставший" кузов. Стоит Sierra $410, но цена не окончательная.

Интересное предложение есть в Витебске - это Skoda Favorit 1994 года с 1,3-литровым бензиновым двигателем и ГБО. Примечательно, что номерные знаки - старого образца, 2000 года. Есть надежда, что машина долгое время находилась в руках заботливого хозяина.

Как гласит текст объявления, техническое состояние авто особых нареканий вызывать не должно: двигатель работает, кузов в проблемных местах подварен и подкрашен. Заявленный пробег - 240.000 км. Стоимость Skoda - $490.

В Старых Дорогах не спеша продается "верный друг, не требующий особых вложений" в лице Volvo 440 1992 г.в. Продавец сообщает, что автомобиль верой и правдой служил почти шесть лет, а если что и ломалось, то сразу же менялось.

"Хорошо заводится, набирает разгон, тормозит без проблем. Три года назад переваривался, поэтому дырок и гнили по кузову нет. Появились вопросы по задним аркам, также требуется заменить тросик спидометра". Причина продажи обозначена просто: есть второй автомобиль. Оценен Volvo в $470.

В Бресте за 610 рублей предлагается Suzuki Swift 1992 года с 1,6-литровым двигателем. "Автомобиль каждый день на ходу. Мотор работает хорошо, не парит, не дымит. Печка греет, стекла все целые. Ручник держит. Полный электропакет".

А вот с кузовом у Suzuki беда - в него надо вкладывать деньги и время. Продавец пишет прямо: связываться с этим у него самого нет ни времени, ни желания.

Одно из самых дорогих предложений - Renault 19 1993 г.в. за $500 из Минска в "технически хорошем состоянии". Это означает, что мотор и коробка не требуют внимания, радиаторы и аккумулятор заменены. В замене нуждаются рулевая тяга и задние тормозные колодки - новый комплект для замены последних покупатель получит вместе с машиной.

Традиционная беда старых автомобилей - кузов. В ремонте нуждаются пороги и арки. Решение вопроса также будет облегчено для нового владельца - продавец отдаст ремкомплект для арок. В остальном кузов в сварке не нуждается, днище также "сносное". "Машина вполне еще поездит, только поработать над внешним видом", - выносит вердикт продавец.

Из более редких Renault в Пинске отыскался Renault 21 1989 года с 1,7-литровым двигателем. Продавец заверяет, что пробег 230.000 км оригинальный.

"Машина не варена. По электрике проблем нет, все горит, светится, в том числе ESP. В одной семье с начала 2000-х. Двигатель откапитален 30.000 км назад. Последние шесть лет простаивала в гараже за ненадобностью". Просят за этот Renault, как и за предыдущий, $500.

И последний автомобиль в подборке "по 500" - Hyundai Sonata 1996 г.в. с 2-литровым двигателем. Из хорошего - отремонтированная подвеска, которая "не стучит, не гремит", "хорошая зимняя резина", и МКПП "в норме".

Из плохого отмечен двигатель ("поддымливает" и "подъедает" масло) и кузов, которому требуется ремонт с перекраской. Тем не менее автомобиль "полностью на ходу". Оценен Hyundai в $400.