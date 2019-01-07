Лучшие фильмы для создания рождественского настроения 7.01.2019, 17:24

Самые лучшие киноленты всех времен для создания рождественской атмосферы в эти праздники.

Korrespondent.net подобрал лучшие фильмы для создания атмосферы в новогодние и рождественские праздники.

Квартира, 1960

Трагикомедия, Билли Уайлдер

Трогательная история отношений простого клерка и девушки-лифтерши, которые работают в одной фирме. На первый взгляд, у этих двоих нет никаких шансов быть вместе, однако в результате ряда трагикомических событий все разрешается наилучшим образом.

После своего выхода на экраны Квартира имела чрезвычайный коммерческий успех, принеся 25 миллионов долларов прибыли.

Был номинирован на Оскар в десяти номинациях и выиграл в и, в том числе в номинации Лучший фильм. Картина входит в список 100 лучших американских фильмов за 100 лет по версии Американского института киноискусства.

Авторитетное британское издание Independent назвало Квартиру лучшим рождественским фильмом всех времен и народов. Занимает 108 место в рейтинге 250 лучших фильмов всех времен по версии IMDb.

Вечера на хуторе близ Диканьки, 1961

Киносказка, Александр Роу

Гоголевская рождественская классика, снятая "мастером киносказки" Александром Роу.

Экранизация рассказа Ночь перед Рождеством, повествует о кузнеце Вакуле, который из любви к красавице Оксане, дочери богатого козака Чуба, оседлал самого черта, чтобы достать любимой девушки черевички царицы прямиком из столицы - Санкт-Петербурга.

Бэтмен возвращается, 1992

Фантастический боевик, Тим Бертон

Завораживающая рождественская атмосфера в контрастных мрачных декорациях Готэма. Главные антогонисты Бэтменя - легендарные Женщина-кошка и Пингвин, роль которых исполняют великолепные Мишель Пфайффер и Дени Де Вито.

Восемь женщин, 2001

Рождественский мюзикл, Франсуа Озон

Сюжет повествует о семье, которая собирается в большом доме для празднования Рождества и обнаруживает главу семейства убитым.

Дочери, сестры, бабушки и служанки остаются запертыми в доме, подозревая друг друга в преступлении, обвиняя и оправдываясь посредством песенных и танцевальных сцен.

Провокационный режиссер Франсуа Озон для каждой из восьми красавиц подготовил свою музыкальную тему, которые создал композитор Кришна Леви, а для зрителей - абсолютно неожиданный финал.

Морозко, 1964

Киносказка, Александр Роу

Еще один шедевр "мастера киносказок" Роу по мотивам русских народных сказок. Культовый режиссер Стивен Спилберг говорил, что фильм Морозко был предтечей многих киношедевров Голливуда. А на Каннском кинофестивале фильм получл Гран-при.

Сказка рассказывает о доброй девушке Настеньке, которую злая мачеха заставляла работать, не давая продыху. Однажды она решила избавиться от падчерицы и отправила ту замерзать в зимний лес.

В этих же краях жил паренек Иван. Он полюбил Настеньку, да вот только был он большим хвастуном, потому лесной колдун и превратил его в медведя.

И Настеньке, и Ивану пришлось пройти через много испытаний, прежде чем соединить свои судьбы. И помог им в этом добрый волшебник - дедушка Морозко.

Чудо на 34-й улице, 1947

Комедия, Джордж Ситон

Один из самых популярных в США фильмов о Рождестве. Внесен в Национальный реестр наиболее значимых фильмов. Получил три Оскара и два Золотых глобуса.

В центре сюжета шестилетняя девочка, которой мама рассказа, что Санта Клауса не существует, а подарки детям дарят родители. Но права ли мама?

Реальная любовь, 2003

Трагикомедия, Ричард Кертис

Сюжет этого одновременно романтичного и рождественского фильма состоит из 9 разных любовных историй, которые развиваются каждая сама по себе, но иногда их герои сталкиваются между собой.

Великолепный актерский состав, переплетение сюжетных линий, особый английский юмор, замечательные песни и, конечно же, любовь создадут то самое особое рождественское настроение.

Счастливого Рождества, 2005

Военная драма, Кристиан Карьон

Фильм основан на реальных событиях времен Первой мировой войны, вошедших в историю как Рождественское перемирие.

В центре сюжета четверо людей - шотландский священник, французский лейтенант, немецкий тенор и его возлюбленная. Они оказались в самом сердце спонтанного братства, возникшего между траншеями немцев, англичан и французов.

Ружья были оставлены на дне окопов, а сами солдаты и офицеры вышли навстречу друг другу, чтобы обменяться сигаретами, разделить шоколад и пожелать друг другу: "Счастливого Рождества!"

Интуиция, 2001

Комедия, Питер Челсом

Во время предрождественской суматохи Джонатан Трейгер знакомится с Сарой Томас, когда они оба пытаются купить одну и ту же пару перчаток.

Они провели вместе нeзабываемый вечер, несмотря на то, что у каждого уже есть постоянный партнер по жизни. Быть ли им вместе, они решают спросить у судбы: он пишет свой телефон на банкноте, она - в книге. Купюру разменивают, а книгу сдают букинисту.

Эта замечательная жизнь, 1946

Комедия, Фрэнк Капра

Джордж Бейли, владелец кредитной компании в выдуманном американском городке Бедфорд Фоллс, честный, отзывчивый, любящий муж и отец, подавлен свалившимися на него невзгодами и подумывает о самоубийстве.

Очевидно, что человек, отказывающийся от самого большого дара Бога - жизни - нуждается в помощи ангела-хранителя. И Небеса отправляют ему на выручку Кларенса, единственного свободного на тот момент Ангела Второго Класса, приятного, доброго, но неопытного, еще даже не заслужившего крылья.

Если он сделает свою работу хорошо и сможет отговорить Джорджа от смертного греха, он получит крылья. А времени у него почти не осталось… Кларенс находит единственно правильное решение - показать Джорджу мир, в котором тот не существует.

Занимает: первое место в списке самых вдохновляющих американских фильмов; третье место в списке лучших американских фэнтези фильмов; 8 место в списке самых страстных американских фильмов; 11 место в списке лучших американских фильмов за 100 лет.

Поменяться местами, 1983

Комедия, Джо Лэндис

Жизнь респектабельного бизнесмена Луиса Уинтропа Третьего, управляющего богатейшей компании с Уолл-Стрит, круто меняется после того, как его боссы, братья Дьюк, заключают необычное пари.

Один из братьев посчитал, что управлять компанией может кто угодно, даже самый отъявленный и необразованный проходимец.

Поставив на кон доллар, братья находят для своего эксперимента уличного мошенника Билли Рэя Валентайна, которому и предлагают возглавить компанию вместо Уинтропа.

Эксцентрическая парочка Дьюков и не подозревает, что, поменяв местами проходимца и крупного бизнесмена, они рискуют гораздо больше, чем могли бы себе представить.

Пережить Рождество, 2004

Комедия, Майк Митчел

Из-за скверного характера у миллиардера Дрю Лэтама совсем нет близких ему людей. Нет семьи и даже друзей нет. Это сильно гложет героя фильма, а в канун Рождества депрессия по этому поводу становится просто невыносимой. Однажды Дрю бесцельно ездил по улицам города и случайно наткнулся на дом, в котором жил в детстве.

Его охватывает непреодолимое желание отметить Рождество именно в этом доме и вскоре незнакомые ему люди за солидное вознаграждение соглашаются стать его семьей на время праздников.

Рождество с неудачниками, 2004

Комедия, Джо Рот

Нора и Лютер Крэнк – типичная счастливая семейная пара. Супруги из года в год весело отмечали Рождество в своем доме вместе с любимой дочкой Блэр. Но вот их малышка выросла и покинула родительское гнездо. Оставшись вдвоем, Крэнки загрустили.

Впервые в жизни им не хотелось праздновать Рождество. Супругам опротивели гирлянды, хлопушки и елочные шары, которые прежде их так радовали. И тогда Лютеру в голову пришла идея уехать прочь от опостылевших елок и снеговиков и насладиться пальмами и горячим песком на Карибах. Нора охотно согласилась с предложением мужа и принялась собирать вещи…

Четыре Рождества, 2008

Комедия, Сет Гордон

Брэд и Кейт вместе уже три года, они любят друг друга, но совершенно не хотят жениться или заводить детей. Рождественским утром пара собирается на Фиджи, чтобы не проводить время с семьей.

Ведь родители каждого из них развелись и нашли новых партнеров, а Брэду и Кейт вовсе не хочется посещать каждого из четверых разведенных родственников. Но по чистой случайности именно этим им и придется заняться. Сможет ли пара сохранить свои отношения, пройдя через такое испытание?

Рождество, 2015

Комедия, Джонатан Левин

Итан, Исаак и Крис являются друзьями с самого детства. Уже в течение десяти лет они ежегодно собираются в сочельник Рождества, чтобы всю ночь весело и беззаботно кутить. Но теперь мужчины уже выросли, и им пора обзаводиться обязанностями и перестать вести себя, как дети.

Друзья собираются завершить традицию в этом году, а чтобы навсегда запомнить этот момент, они планируют найти самую лучшую Рождественскую вечеринку во всем Нью-Йорке.