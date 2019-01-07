США заблокировали поставку РФ самолетов в Иран 2 7.01.2019, 17:34

1,560

Россия лишилась крупнейшего покупателя Sukhoi Superjet.

CША заблокировали сделку по продаже 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 в Иран, которая была крупнейшей в портфеле экспортных заказов АО «Гражданские самолеты Сухого», пишет finanz.ru.

Как сообщает Forbes, Управление по контролю за иностранными активами американского Минфина отказалось выдать экспортную лицензию на продажу самолетов, ссылаясь на санкции против Тегерана, вступившие в силу в ноябре.

Разрешение на сделку было необходимо, поскольку более 10% компонентов самолета - первого гражданского лайнера, созданного в России после развала СССР, - имеют американское происхождение.

«О поставке самолетов теперь и речи быть не может», - заявил секретарь Ассоциации иранских авиакомпаний Максуд Асади Самани.

Предварительное соглашение о продаже Ирану 40 SSJ100 было достигнуто в апреле - российскими лайнерами Тегеран планировал заменить устаревающие Boeing и Airbus, новые поставки которых подвисли в воздухе из-за санкций.

20 самолетов планировала купить Iran Air Tours, еще 20 - Iran Air. При средней стоимости одного лайнера в 50,5 млн долларов общая сумма сделки, как ожидалось, составит 2 млрд долларов.

Для «Гражданских самолетов Сухого», которым за 10 лет производства SSJ100 так и не удалось выбраться из убытков, сделка с Ираном обещала долгожданную валютную выручку.

Помимо Тегерана, в 2018 году компании удалось договориться о поставках в Монголию и Словению. Впрочем, обе сделки - со словенской Adria Airways и монгольской Aero Mongolia - на начало 2019 года имели статус соглашения о намерениях, без твердого контракта, предусматривающего начало платежей.

В ноябре, напомним, от эксплуатации SSJ100 отказалась бельгийская Brussels Airlines. Компания столкнулась с техническими проблемами и была вынуждена отменять рейсы.

Четыре cамолета были взяты ей в лизинг у ирландской CityJet. Последняя в конце декабря объявила, что может полностью отказаться от эксплуатации российских лайнеров.