Стали известны подробности крушения грузового судна у берегов Турции
- 7.01.2019, 18:10
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Из 13 членов экипажа 11 были гражданами Украины.
7 января возле берегов турецкого Самсуна затонуло торговое судно, в результате погибло шесть человек, среди них четверо украинцев. Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига, пишет «Гордон».
"Турция. Сегодня утром у берегов Самсуна из-за погодных условий затонуло торговое судно. Из 13 членов экипажа 11 были гражданами Украины. Береговая охрана оперативно приняла надлежащие меры. К сожалению, не удалось спасти четверых наших соотечественников", – написал он.
Посол добавил, что остальных семерых членов экипажа доставили в больницы города Самсун.
"Пострадавших посетил губернатор провинции, они находятся под должным присмотром. В Самсун выехал консул. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших и надеемся на скорейшее выздоровление пострадавших", – отметил Сибига.
Судно перевозило уголь. Оно вышло из порта в РФ, ходило под флагом Панамы.