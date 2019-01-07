Стали известны подробности крушения грузового судна у берегов Турции 7.01.2019, 18:10

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Из 13 членов экипажа 11 были гражданами Украины.

7 января возле берегов турецкого Самсуна затонуло торговое судно, в результате погибло шесть человек, среди них четверо украинцев. Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига, пишет «Гордон».

"Турция. Сегодня утром у берегов Самсуна из-за погодных условий затонуло торговое судно. Из 13 членов экипажа 11 были гражданами Украины. Береговая охрана оперативно приняла надлежащие меры. К сожалению, не удалось спасти четверых наших соотечественников", – написал он.

Посол добавил, что остальных семерых членов экипажа доставили в больницы города Самсун.

"Пострадавших посетил губернатор провинции, они находятся под должным присмотром. В Самсун выехал консул. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших и надеемся на скорейшее выздоровление пострадавших", – отметил Сибига.

Судно перевозило уголь. Оно вышло из порта в РФ, ходило под флагом Панамы.