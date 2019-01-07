Блогер Паук снова ищет защиты в Комитете ООН по правам человека 1 7.01.2019, 18:21

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Андрей Паук

Внутри страны он не нашел защиты своих прав на получение и распространение информации.

Блогер и создатель популярного сообщества в социальных сетях «Рудабельская паказуха» с райцентра Октябрьский Андрей Паук обратился в Комитет ООН по правам человека (Женева). Внутри страны он не нашел защиты своих прав на получение и распространение информации, пишет гомельская «Весна».

Постановлением судьи Октябрьского района от 23 августа прошлого года его оштрафовали на 735 руб. за интервьюирование местных жителей, котоpое впоследствии было показано на польском телеканале «Белсат». Еще одним эпизодом жалобы является отказ Октябрьского райисполкома и местного «совета депутатов» допустить блогера на открытые заседания чиновников и «депутатов».

По словах юриста Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Леонида Судаленко жалоба блогера не первая в Комитете по правам человека. Правительство Беларуси уже прокомментировало его жалобу о штрафе за одиночный пикет с транспарантом «Возьмите Паука на работу». Также правительство комментирует зарегистрированные в КПЧ ООН жалобы гомельской журналистки Ларисы Щиряковой, фрилансеров Кастуся Жуковского и Андрея Толчина о крупных штрафах за работу на «Белсат», журналистки с Березы Тамары Щепёткиной за работу на Радио «Рация», могилевского журналиста DW Александра Буракова.

Юрист отмечает дело Андрея Паука перспективным с точки зрения рассмотрения в Комитете по правам человека, так как имеет место преследование гражданина за сбор и распространение информации, а также ограничение его права на получение информации.

«Любое ограничение права должно строго отвечать требованию необходимости и соразмерности, должно быть не только предусмотрено законом, но и являться необходимым для достижения конкретных целей, перечисленных как в Конституции, так и в международных договорах. В деле Андрея Паука это требование не выполнено», - подчеркнул юрист.

В индивидуальной жалобе в КПЧ ООН кроме установления факта нарушения личных прав блогер просит рекомендовать правительству Беларуси привести национальный Закон о СМИ в соответствие с международными обязательствами страны.