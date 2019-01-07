СМИ назвали возможное место новой встречи Трампа и Ким Чен Ына 7.01.2019, 18:40

Aмериканские чиновники уже встречались с коллегами из КНДР для согласования деталей самого саммита.

Вторая встреча президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына может быть проведена во вьетнамской столице Ханой. Об этом сообщает Bloomberg (перевод — liga.net).

Саммит будет посвящен денуклеаризации Пхеньяна, говорится в сообщении.

По данным Munhwa Ilbo, американские чиновники уже встречались с коллегами из КНДР в Ханое для согласования деталей самого саммита.

Отмечается, что Вьетнам - не только союзник КНДР, но также поддерживает хорошие отношения с Соединенными Штатами.

В новогоднем телеобращении Ким Чен Ын заявил, что готов в любой момент снова встретиться с Трампом, но предупредил, что может изменить направление, если США будут продолжать санкции и давление на КНДР.

В конце мая КНДР торжественно и "на камеры" ликвидировала и без того во многом нерабочий ядерный полигон Пхунгери. В июне Трамп и Ким встретились на историческом саммите в Сингапуре, подписав документ о денуклеаризация КНДР под гарантии США в течение 2,5 лет.

Как стало известно из отчета ООН, Северная Корея не остановила свою ядерную и ракетную программы.