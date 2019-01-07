Новым премьером Латвии станет уроженец США Кришьянис Кариньш 1 7.01.2019, 19:04

Кришьянис Кариньш

Ранее Кариньш был министром экономики в правительстве Латвии.

Президент Латвии Раймондс Вейонис 7 января доверил сформировать новое правительство председателю правления партии "Новое Единство" Кришьянису Кариньшу. Кариньш родился в США, после возвращения в Латвию занимался бизнесом и был лектором в Латвийском университете. В 2000-е годы он был министром экономики в правительстве, а потом был два раза избран в Европарламент, передает “Настоящее время”.

Выборы в парламент Латвии прошли в октябре 2017 года. Победу на них одержала партия "Согласие", которую возглавляет мэр Риги Нил Ушаков и которая традиционно поддерживает русскоязычных жителей Латвии.

Но партии, представляющие интересы латышскоязычных жителей страны (популисты KPV.LV, Новая консервативная партия (НКП), либеральная партия "Для развития/За!" и пролатышские партии национальное объединение "Все для Латвии"–"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ, Союз "зеленых" и крестьян и "Новое Единство"), наотрез отказались формировать коалицию с "Согласием" и долгое время не могли договориться между собой, кто именно должен стать премьером.

В итоге после двух неудачных попыток сформировать кабинет президент Латвии назначил премьером лидера партии, которая получила наименьшее число голосов из прошедших в парламент. Он подчеркнул, что партии должны подойти "ответственно" к этому назначению, а политики "должны идти на компромиссы и договариваться", подчеркнул президент.

Политологи считают, что помимо поста премьер-министра "Новое Единство" собирается получить Минфин (кандидат в министры – Янис Рейрс) и МИД (Эдгарс Ринкевичс). В коалицию с "Новым Единством" войдут Национальное объединение, Новая консервативная партия, KPV LV и партийное объединение "Для развития/За!". Изначально в переговорах по созданию правительства также принимали участие и представители Союза "зеленых" и крестьян. Но в итоге из-за разногласий по нескольким ключевым вопросам переговоры было решено прекратить.