Минчанин поделился видео с поведением водителей на дорогах

Минчанин поделился видео с поведением водителей на дорогах4
- 7.01.2019, 19:09
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Только в декабре автомобилист зафиксировал более двух десятков неприятных моментов на дороге.
Видеорегистраторы и YouTube - удивительное сочетание, позволяющее вынести на общественное порицание то, чем при отсутствии девайса оставалось бы лишь тихо возмущаться и о чем можно было бы с негодованием рассказывать своему окружению, пишет abw.by.
Пользователь YouTube Ivan Ivanov опубликовал видео, куда попали неприятные моменты на дорогах, очевидцем которого ему довелось стать в последнем месяце 2018 года. В ролик попало порядка двух десятков ситуаций, которые, по мнению автора, заслуживают внимания - итого за декабрь накопилось на 4 минуты видео. "Удачи на дорогах", - резюмируется в конце.