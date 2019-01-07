Как парень из-под Кобрина стал звездой пляжного футбола 1 7.01.2019, 19:46

Игорь Бриштель

Игорю Бриштелю два года предлагали попробовать себя в брестском «Динамо.

Белорусские пляжники, пожалуй, одни из немногих наших футболистов, которые действительно могут пошуметь на международной арене. В ушедшем году они играли среди лучших команд Европы, а в этом имеют шансы пробиться на мундиаль, пишет «Трибуна».

Лицо сборной – Игорь Бриштель, 31-летний кобринчанин и бессменный обладатель титула лучшего пляжного футболиста Беларуси в течение пяти лет. Игорь рассказал о том, как он поверил в пляжный футбол, почему отказался играть в брестском «Динамо» и чего не хватает пляжке, чтобы обрести популярность в стране.

– С чего вы начинали в спорте?

– Конечно, с большого футбола. Выступал в Кобрине, во второй лиге. Был на просмотрах – в «Минске», ездил в украинскую «Волынь», но что-то не получалось. Когда мне было уже 20 лет в 2009 году пригласили в пляжный футбол. Понравилось, как-то переключился и все силы бросил на пляжный футбол.

– А как вас туда пригласили?

– Тогда проходил турнир – чемпионат Брестской области по пляжному футболу, участвовало семь команд. Я сам парень не из Кобрина, с соседнего поселка. Мы с ребятами со своего Ореховского решили собраться. Приехали, удачно выступили, я там пару штучек забил. В это время кобринская команда – «Полесье» – участвовала в чемпионате Беларуси по пляжному футболу. Через неделю после областного турнира как раз стартовал Кубок страны по пляжному футболу, и Сергей Михайлович, тренер кобринской команды, пригласил меня: «Хочешь попробовать себя на более высоком уровне?» Я согласился. Кубок проходил, по-моему, на пляже Минского моря, и в первый же турнир мы стали обладателями трофея. Буквально через две недели начинался следующий турнир, чемпионат страны, и меня пригласили остаться на сезон. Там мы тоже выступили более-менее хорошо, меня признали лучшим бомбардиром этапа. На играх присутствовал тренер сборной, Сергей Треско – он меня пригласил в сборную. Конечно, я не отказался.

Первый же сбор проходил у нас в Кобрине, мне было полегче. На первый наш турнир улетели во французский Безье. Играли в дивизионе Б, у нас в группе были Голландия, Чехия, но мы заняли первое место. Все очень понравилось, увидел какие-то перспективы. Ну и, конечно, поверил в пляжный футбол, потому что в то время я вообще не знал, что это такое – он буквально за несколько лет до того появился в Беларуси. Это был кот в мешке, но слава Богу, что все в данный момент хорошо.

– Чем еще зацепил пляжный футбол?

– Знаете, игра очень быстрая, динамичная. Много красивых голов, в матче забивается в среднем семь-восемь мячей. Игры проходят на пляже, там где тепло, море…Это очень круто.

– Последние годы вас постоянно признают лучшим пляжным футболистом Беларуси. Неужели всегда все в карьере было таким безоблачным? Никогда не было момента, когда хотелось уйти из пляжного футбола?

– Нет, такого момента точно не было :) Если только в десятом-одиннадцатом году. В 2010-м мы играли пять матчей за сборную и буквально 12-13 игр в чемпионате, то есть это, грубо говоря, двадцать поединков, но ты готовишься к ним целый год.

– А когда все изменилось в плане игр?

– В 2009 году, когда я впервые сыграл в чемпионате Беларуси, мне сразу дали лучшего бомбардира – это вызвало прилив сил. В 2010-м в Москве обыграли команду из топ-5, по-моему, Швейцарию, и я понял, что хорошо было бы здесь закрепиться. Тогда исполнилось уже 22 года, в большом футболе было бы тяжелее, чем тут, а здесь ты уже в сборной, остается только работать, доказывать и расти потихонечку. И, наверное, еще повлияло то, что в 2011-м меня пригласили поиграть в чемпионате Калининградской области, в город Балтийск. Там становился чемпионом, по-моему, два года подряд. Меня уже начали приглашать в клубы чемпионата России. В 2013-м позвали в «Крылья Советов», и тогда уже я однозначно понял, что надо здесь выкладываться по полной, всего себя отдавать и верить в будущее.

В 2011 году приглашали играть не только в «Кронштадт-Променад» (город Балтийск), но и в «Лукойл» (Калининград). В Москве на этапе Евролиги разговаривал с представителями обоих клубов. Я тогда еще не знал никого в пляжном мире – какие есть команды, кто руководители и так далее. Я и Вадим Бокач договорились играть за «Лукойл». Когда приехали в Калининград, нас встретили представители «Кронштадт-Променада», а мы думали, что это представители «Лукойла» :) И все, нас забрали и мы начали играть за КП. Только после первого матча с Вадом поняли, что играем за другой клуб. Но не прогадали – выиграли и чемпионат, и кубок, и балтийскую лигу с КП.

– Какой матч в вашей жизни запомнился больше всего?

– Был турнир, когда мы в венгерском Шиофоке стали чемпионами в дивизионе А Евролиги. У нас в группе были Румыния, Португалия – чемпионы мира, и Россия – вице-чемпионы мира. В матче за первое место с португальцами мы победили со счетом 4:2. Наверное, это был самый эмоциональный и один из самых интересных поединков. Приятно обыграть чемпионов мира и сразу получить первое место в этапе Евролиги.

– Семья ваша спортивная?

– Жена у меня доктор. Сыну пять годиков, но он уже занимается футболом.

– А как ваши родные и знакомые относятся к пляжному футболу?

– Пять-семь лет назад относились как-то так: ну играет и играет, в свое удовольствие. Потом меня пригласили в Калининград, в Балтийск, появились какие-то результаты, был вызов в сборную – уже начали смотреть…

Раньше, знаете, еще была проблема в том, что пляжный футбол нигде не показывали, кроме Евроспорта, и люди мало знали, что это такое. Поэтому большое спасибо федерации, что она популяризировала его, начались трансляции по телевизору, появилась какая-то реклама. Можно сказать, что все родные и близкие сейчас переживают и просто фанатеют [от пляжного футбола], читают новости. Интересуются даже те, кто никогда не был в спорте – друзья, соседи. В Кобрине, наверное, больше половины города смотрит пляжный футбол.

– Но ведь и сейчас пляжный футбол в прайм-тайм особо не показывают…

– Тут надо еще много работать, открывать сайты, заниматься рекламой… Просто в Беларуси пляжный футбол считают не профессиональным, а полупрофессиональным видом спорта. Большинство команд играет из-за любви к футболу. Еще не помешал бы нам закрытый манеж. Как появятся какие-то школы [пляжного футбола], думаю, мы шагнем еще на два шага вперед.

Хочется более профессионального отношения к делу, чтобы клубы привлекали легионеров, игроков выше классом, чем наши. Тогда наши ребята будут расти. Хочется, чтобы существовала какая-то конкуренция как в чемпионате, так и в сборной. На данный момент в национальной команде где-то 15-17 человек, из них половина – молодые. Это очень мало, потому что через несколько лет многие опытные футболисты уйдут, тогда могут появиться проблемы.

– Может быть, принимаются какие-то меры, чтобы сделать пляжный футбол более профессиональным?

– Сейчас борются с тем, чтобы в течение одного сезона можно было поучаствовать в двух-трех чемпионатах. Раньше играло меньше профессиональных футболистов – буквально два-три человека из Португалии и пару ребят из Бразилии. Они постоянно катались по странам: приехали в Турцию, Италию, Россию – всех обыграли.

В прошлом году я сыграл в пяти чемпионатах. Люди варятся в своем турнире, а ты приезжаешь на суперфинал и всех обыгрываешь – все, чемпион. С этим идет борьба, стараются пляжный футбол перевести на более профессиональный уровень. Чтобы получить право участия в суперфинале, ты должен сыграть в чемпионате, в котором участвуешь, как минимум 50 процентов матчей. Это уравнивает шансы для команд, которые выступают без легионеров. Для топовых футболистов это минус, но хотелось бы, чтобы никто не пострадал в финансовом плане. Наверное, какие-то деньги пойдут в клубы, для игроков нашей страны.

– Какие есть шансы у сборной Беларуси попасть на крупный турнир?

– В сборной говорим о том, что постоянно нам чего-то не хватает. Как я считаю, у нас одна из лучших подготовок в Европе. Мы начинаем тренироваться с января-февраля и постоянно ездим, то в Испанию, то в Иран, то в Санкт-Петербург… То есть отправляемся туда, где пляжный футбол находится на хорошем уровне, играем с сильными командами. Но все равно нам чего-то не хватает, может быть, уверенности, психология у нас неправильная. Потому что по игре, желанию, самоотдаче вопросов нет, но просто не везет.

Думаю, что в этом году помимо Европейских игр есть большие шансы попасть на чемпионат мира. В 2019-м добавили еще одну путевку – так мы всегда были пятые в отборе. Есть шанс отобраться на Всемирные игры, потому что, насколько знаю, соперники начинают подготовку в апреле, а турнир состоится в мае. А мы уже с февраля будем готовиться. Надеюсь участвовать во всех турнирах, которые пройдут в этом году.

– Вы играли в Беларуси, России, Турции… Где еще?

– Польша, Украина.

– Где круче?

– Однозначно в России, особенно два-три года назад, когда российская сборная была чемпионом мира, и в каждой команде выступали футболисты из национальной команды. Плюс в каждом клубе играли топовые бразильцы и испанцы. Можно сказать, одни из лучших исполнителей мира собраны в одном чемпионате. Серьезный уровень. Там рос как футболист, потому что вокруг играли чемпионы мира, Евролиги, было к чему стремиться и учиться.

– В какие страны вы приезжали играть в пляжный футбол?

– Где я был в пляжном футболе? Ой… Италия, Испания, Португалия, Франция, Иран, Бразилия, Китай, Азербайджан, Турция, Грузия, Литва, Латвия, Эстония…

– Какая страна больше всего зацепила?

– Все государства по-разному, но в основном мне нравится Италия. Там спокойно, никто никуда не спешит, люди наслаждаются отдыхом. В Испании мне по душе Барселона, очень красивый город. Но, скорее всего, больше нравится Италия – вино, сыр, все дела.

– Может быть, случались какие-то интересные истории?

– Много. Как-то отправились и со сборной во Францию и возвращались домой через Париж. Ехали на поезде, а потом нам надо было на самолет. Получается, из Монпелье добирались до Парижа. И вот мы выходим и спрашиваем – на какой станции надо выйти, чтобы оказаться возле Эйфелевой башни. Нам сказали – на следующей выходите, немного пройдете, повернете направо-налево и увидите. Едем-едем – нет этой станции. Началось поле, лес, уже час в дороге. Как-то непонятно. Приезжаем, выходим, а там… Оказывается, мы в Лилль приехали, а не в Париж. Потом долго не могли купить билеты обратно, нас чуть не оштрафовали, что мы зайцем всей сборной проехали. Опоздали на самолет. В это время как раз банковские карточки позакрывали, мы не могли деньги снять. Короче, чуть не остались во Франции.

– Следите ли за большим футболом?

– Да, иногда приезжаю на игры брестского «Динамо», это у нас рядышком. А так болеем за «Барселону», переживаем с сыном за Лео Месси. Давно болею за эту команду, еще с 1998 года – уже 20 лет.

– Вас звали играть в брестское «Динамо». Почему отказались?

– Два года подряд мне предлагали попробовать себя в клубе, но я как-то побоялся вернуться в большой футбол. Тогда уже более-менее закрепился в России, стал капитаном «Крыльев Советов». Отказался, но не жалею.

«Динамо» – хороший проект, там большие перспективы. Мне до сих пор предлагают – давай поиграем за ветеранов, давай в структуру клуба. Может быть, в будущем и попаду в ряды «Динамо», но уже не как футболист.

– Вы могли бы оказаться в другом виде спорта?

– Думаю, да. Люблю играть в волейбол, теннис, у меня много чего получалось в спорте. Мне всегда нравился большой теннис, потому что это очень красивый вид спорта, где все зависит только от тебя. Но себя видел только футболистом, хотелось попробовать выступать на высоком уровне.

– То есть вам близок вид спорта, заточенный под индивидуализм?

– Да. Командные виды спорта – это всегда тяжело, потому что все зависит от коллектива, один человек ничего не решает. А в индивидуальных видах все связано на том, как ты работаешь, интересно было бы такое попробовать.

В футболе играю на позиции нападающего, а форварды должны быть чуть эгоистами на поле. Наконечники принимают решение – дать пас или пробить. Несколько лет назад я мог больше брать на себя игру, партнеры обижались. Но со временем тренеры объяснили, что эгоизм должен присутствовать, но не постоянно, иначе это будет вредить команде.