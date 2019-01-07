Трамп и демократы: спор о строительстве стены 1 7.01.2019, 20:02

Дональд Трамп

Частичная приостановка работы правительства продолжается третью неделю.

Частичное закрытие правительства США продолжается третью неделю, и света в конце туннеля по-прежнему не видно. Президент Трамп решительно настаивает на финансировании строительства стены на границе с Мексикой, тогда как демократы выступают против этого, пишет «Голос Америки».

По всей Америке федеральные ведомства приостановили выполнение многочисленных функций или осуществляют их в сокращенном объеме. При этом в Вашингтоне не видно никаких признаков достижения соглашения о прекращении шатдауна. Ни президент Трамп, ни демократы не собираются отступать.

«Если мы не найдем решения, это будет продолжаться еще долго. Никакого смягчения позиций здесь не будет», – заявил президент.

«Мы не будем строить стену. Кто-нибудь сомневается в этом? Мы не будем строить стену», – заявила спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси.

Трамп настаивает на том, что «шатдаун» будет продолжаться до тех пор, пока демократы не сменят тон.

«Нам нужно построить стену или построить барьер, – подчеркивает президент. – Барьер или стена может быть из стали, а не из бетона, если это поможет людям. Речь идет о безопасности нашей страны. Речь идет о прекращении торговли людьми. Речь идет о прекращении потока наркотиков. Поэтому мы должны построить стену. Должны. Другого выбора у нас нет».

Смысл послания демократов Трампу таков: не дождетесь!

«Стены в отношениях между странами – это аморально, – заявляет Пелоси – Это – старый образ мысли. Это не экономично».

На прошлой неделе демократы воспользовались обретенным ими большинством в Палате представителей, чтобы принять законопроект о расходах, позволяющий возобновить работу правительства, и временно профинансировать обеспечение безопасности границ, но не стену. Республиканцы, сохранившие большинство в Сенате, отказываются голосовать по этим инициативам. Несмотря на неоднократные встречи лидеров Конгресса и представителей Белого дома, выйти из тупика не удалось.

«Мы хотим вернуться к работе, – говорит Мэрилин Карроттерс, работающая в одном из федеральных учреждений. – Нам нужно вернуться к работе, нам нужно оплачивать счета».

В данный момент тысячи госслужащих находятся в отпуске или работают без оплаты. Некоторые уже начали протестовать.

«У нас были сбережения, но если эта ситуация продолжится, то это истощит наши сбережения», – продолжает Карротерс.

По словам Трампа, федеральные служащие приспособятся к ситуации.

«Многие из этих людей, которые не получат зарплату, многие из этих людей на 100 процентов согласны с тем, что я делаю», – говорит президент.

Опросы показывают, что американцы винят в «шатдауне» в большей степени Трампа, чем демократов. В большинстве своем американцы говорят, что не поддерживают финансирование строительства стены.