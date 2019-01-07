Фоторепортаж: Как в Могилеве празднуют Рождество 7.01.2019, 20:15

7 января в Могилеве в Печерском лесопарке отпраздновали Рождество.

Гвоздь программы – бесплатная раздача горячих блюд. В предыдущие годы могилевчан угощали исключительно ухой, а теперь предложили еще борщ, солянку и грибной суп, пишет «Белсат».

Бесплатное угощение для жителей города готовили коллективы государственных учреждений и предприятий. Среди участников были команды от средней школы № 13, управления коммунальных предприятий, Могилевского университета продовольствия, компании «Домочай» и других.

Кроме ароматного супа посетители праздника могли отведать и горячий сбитень. Правда, бесплатно этот напиток наливали только тем, кто принимал участие в различных конкурсах и забавах.