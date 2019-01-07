закрыть
7 января 2019, понедельник, 20:32
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Фоторепортаж: Как в Могилеве празднуют Рождество

  • 7.01.2019, 20:15

7 января в Могилеве в Печерском лесопарке отпраздновали Рождество.

Гвоздь программы – бесплатная раздача горячих блюд. В предыдущие годы могилевчан угощали исключительно ухой, а теперь предложили еще борщ, солянку и грибной суп, пишет «Белсат».

Бесплатное угощение для жителей города готовили коллективы государственных учреждений и предприятий. Среди участников были команды от средней школы № 13, управления коммунальных предприятий, Могилевского университета продовольствия, компании «Домочай» и других.

Кроме ароматного супа посетители праздника могли отведать и горячий сбитень. Правда, бесплатно этот напиток наливали только тем, кто принимал участие в различных конкурсах и забавах.


популярное за неделю

Мнение

Уладзімір Някляеў павiншаваў беларусаў
Уладзімір Някляеў павiншаваў беларусаў Уладзімір Някляеў
В Беларуси второго Крыма не будет, будет второй Афганистан
В Беларуси второго Крыма не будет, будет второй Афганистан Николай Статкевич
Надо быть готовыми
Надо быть готовыми Аркадий Бабченко
Вместе мы меняем мир к лучшему
Вместе мы меняем мир к лучшему Леонид Судаленко