Глава Всемирного банка объявил о своей отставке 7.01.2019, 20:51

Джим Ён Ким

Фото: EPA / TASS

Джим Ён Ким объявил о своем решении покинуть пост, который он занимал более шести лет.

Американец Джим Ён Ким, занимавший пост президента Всемирного банка (ВБ) с 1 июля 2012 года, решил уйти в отставку. Как сообщает пресс-служба ВБ, Джим Ён Ким покинет свой пост 1 февраля 2019 года, с этого момента временно исполняющим обязанности президента станет главный исполнительный директор ВБ, болгарский экономист Кристалина Георгиева, передает РБК.

«Для меня было большой честью работать президентом этого замечательного учреждения, полного страстно увлеченных своим делом людей, преданных делу искоренения крайней нищеты», — заявил Джим Ён Ким.

После отставки Джим Ён Ким, врач по специальности, намерен вновь войти в состав правления основанной при его участии в 1987 году международной неправительственной организации «Партнеры по здоровью» (Partners in Health, PIH).

В то же время Джим Ён Ким намерен продолжить работу в ВБ на новом посту, сосредоточив усилия на увеличении инвестиций в инфраструктурные проекты развивающихся стран. В пресс-службе ВБ пояснили, что подробности о новой должности Джим Ён Кима сообщат дополнительно.

I will be stepping down as @worldbank Group president on February 1. It’s been the greatest privilege I could have ever imagined to lead the dedicated staff of this great institution to bring us closer to a world that is finally free of poverty. https://t.co/jWGoihu7tu — Jim Yong Kim (@JimYongKim) 7 января 2019 г.

На пост главы ВБ Джим Ён Ким был выдвинут президентом США Бараком Обамой в марте 202 года. В апреле того же года его кандидатура была утверждена большинством управляющих ВБ, и 1 июля 2012 года Джим Ён Ким вступил в должность, став первым врачом и первым американцем азиатского происхождения на посту главы ВБ.

Всемирный банк — международная финансовая организация, созданная с целью организации финансовой и технической помощи развивающимся странам. Начиная с 1944 года Всемирный банк обеспечил финансирование более 12 000 проектов развития, предоставив традиционные займы, беспроцентные кредиты и гранты.

Акционерами ВБ являются 189 стран — членов организации, которые представлены советом управляющих, являющимся высшим органом, принимающим решения и определяющим политику Банка. По традиции президентом Всемирного банка становится гражданин США — страны, являющейся крупнейшим акционером банка. Президент избирается советом управляющих на пятилетний срок, он председательствует на совещаниях совета директоров ВБ (в него входят пять исполнительных директоров, представляющих пять государств-членов, обладающих крупнейшими пакетами акций, и 20 исполнительных директоров, которые представляют группы стран) и отвечает за общее руководство деятельностью ВБ.