Минское и рижское «Динамо» сыграют на открытом воздухе 1 7.01.2019, 21:01

Матч состоится 15 февраля.

15 февраля минское «Динамо» сыграет на открытом воздухе против «Динамо» из Риги, сообщает официальный сайт «зубров».

«Зимняя классика» пройдет в Риге на школьном стадионе по адресу Лиелвардес 141. Билеты поступят в продажу 9 января.

Эта будет уже вторая подобная встреча команд. Год назад матч закончился со счетом 2-3 в пользу минчан. Тогда за «зубров» отличились Фонтэйн, Осипов и Скилле.

Отметим, что встреча состоится в пятницу и начнется в 19.30. Стоимость билетов – 15 евро, однако для студентов, школьников и инвалидов – 1 евро. Вместимость трибун – 9 тысяч человек.