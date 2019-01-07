Четверть литовцев видят в Беларуси угрозу 7.01.2019, 21:28

Больше половины литовцев считают угрозой внешнюю политику России.

Угрожает ли Литве какое-либо государство? Если да – какое? И будут ли жители Литвы защищать страну в случае опасности? Это только часть вопросов, которые задавали во время опроса жителей. Цель опроса - выяснить отношение жителей к демократии, политике, экономике, СМИ и т.д.

Россия - недружественное по отношению к Литве государство, которое представляет экономическую и военную угрозу. Эта характеристика, которую часто повторяют руководители Литвы и СМИ, нравится не всем. Некоторые считают ее необоснованной, идущей вразрез с мировоззрением жителей Литвы. Об этом несовпадении во "мнении простых жителей Литвы" и элиты часто вещают российские информационные каналы.

Однако результаты исследования, полученные Delfi, показали, что общество четко понимает угрозу в географическом выражении, несмотря на то, что некоторые результаты исследования могут показаться неожиданными.

Опрос был проведен в 2018 году по заказу Минобороны и Центра восточноевропейских исследований.

По данным главы центра Линаса Коялы, далеко идущие выводы на основе этого исследования делать не стоит, поскольку надо углубиться в конкретные факторы.

Однако некоторые данные выразительные. Опрос провела компания Spinter tyrimai в конце августа 2018 года. В нем участвовали 1007 жителей Литвы 18-75 лет. Согласно результатам опроса, с общим заявлением, что российская политика представляет прямую угрозу для стран Восточной Европы, полностью согласны или согласны 44% участников опроса.

Что касается других данных, то результаты похожи. Например, 63% участников опроса на вопрос, представляет ли внешняя политика России угрозу для Литвы, дали положительный ответ. В основном это люди с высшим образованием, с доходами больше 500 евро в месяц.

60% русскоязычных участников опроса считают внешнюю политику России угрозой для Литвы (в апреле 2016 г. таких было 57%).

"Россию по-прежнему расценивают как представляющую угрозу страну, и это число за два года - с 2016 года, почти не уменьшилось. Это интересная тенденция, поскольку говорили, что общество устало от этой темы, кроме того, тема Украины реже появляется в центре внимания. Только Россию считают страной, представляющей угрозу", – заметил Кояла.

На втором месте (23%, против 13% в 2016 г.) – Беларусь. Интересно, что после того, как в США президентом стал Дональд Трамп, увеличилось число жителей Литвы, которые считают, что внешняя политика США представляет угрозу для Литвы (14% в 2018 и 7% в апреле 2016 г.)

Еще меньше жителей считает, что угрозу для Литвы представляет внешняя политика Германии (9%), Польши (5%), Швеции, а 3% участников опроса считают, что угрозой для Литвы является внешняя политика Латвии. Интересно, что 9,4% поляков считают политику Польши угрозой для Литвы.