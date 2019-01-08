Трамп и Макрон обсудили вывод американских войск из Сирии
- 8.01.2019, 8:03
Два лидера согласовали свои действия в регионе.
Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора обсудили планы вывода войск США из Сирии, сообщили в Белом доме, сообщает «Голос Америки».
«Два лидера обсудили ситуацию в Сирии, в том числе приверженность Соединенных Штатов и Франции по уничтожению ИГИЛ, а также планы по запланированному и скоординированному выводу американских войск из Сирии», - заявили в Белом доме.
Стороны «подтвердили, что любое дальнейшее использование химического оружия в Сирии недопустимо», - говорится в заявлении.
Президент Трамп также провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендра Моди.
Лидеры обсудили вопрос сокращения торгового дефицита между США и Индией, а также расширение совместного сотрудничества в Афганистане.
Лидеры договорились об укреплении стратегического партнерства между странами в 2019 году и обменялись мнениями о том, как сократить дефицит торгового баланса, повысить безопасность и процветание в Индо-Тихоокеанском регионе и расширить сотрудничество в Афганистане», - говорится в заявлении Белого дома.
Соединенные Штаты ввели пошлины на импорт стали и алюминия из Индии, что является частью стратегии Трампа по сокращению дефицита в торговом балансе США и по увеличению количества рабочих мест в США.
Индия пригрозила ответными мерами, но заявила, что не будет их принимать до конца этого месяца.
Трамп планирует вывести из Афганистана более 5000 человек из 14 000 находящихся там.