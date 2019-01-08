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Трамп и Макрон обсудили вывод американских войск из Сирии

  • 8.01.2019, 8:03

Два лидера согласовали свои действия в регионе.

Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора обсудили планы вывода войск США из Сирии, сообщили в Белом доме, сообщает «Голос Америки».

«Два лидера обсудили ситуацию в Сирии, в том числе приверженность Соединенных Штатов и Франции по уничтожению ИГИЛ, а также планы по запланированному и скоординированному выводу американских войск из Сирии», - заявили в Белом доме.

Стороны «подтвердили, что любое дальнейшее использование химического оружия в Сирии недопустимо», - говорится в заявлении.

Президент Трамп также провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендра Моди.

Лидеры обсудили вопрос сокращения торгового дефицита между США и Индией, а также расширение совместного сотрудничества в Афганистане.

Лидеры договорились об укреплении стратегического партнерства между странами в 2019 году и обменялись мнениями о том, как сократить дефицит торгового баланса, повысить безопасность и процветание в Индо-Тихоокеанском регионе и расширить сотрудничество в Афганистане», - говорится в заявлении Белого дома.

Соединенные Штаты ввели пошлины на импорт стали и алюминия из Индии, что является частью стратегии Трампа по сокращению дефицита в торговом балансе США и по увеличению количества рабочих мест в США.

Индия пригрозила ответными мерами, но заявила, что не будет их принимать до конца этого месяца.

Трамп планирует вывести из Афганистана более 5000 человек из 14 000 находящихся там.


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