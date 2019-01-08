Демьян Лепесевич: Наши акции придают огромные силы 1 8.01.2019, 8:10

Брестчанин рассказал о беспрецедентной борьбе с аккумуляторным заводом.

Один из участников инициативной группы по борьбе с заводом АКБ в Бресте Демьян Лепесевич рассказал «Брестской газете» о значении еженедельных акций протеста и ожиданиях от 2019 года:

- 2018 год встречали семьей с тревогой: общественность наконец узнала, что за загадочная стройка в СЭЗ «Брест» длится уже довольно долгое время. Были неприятно удивлены. Оказалось, что аккумуляторный завод. Искренне хотелось на самой первой встрече получить ответы и успокоить себя и близких мне людей. Не получилось… Тревога переросла в противостояние. Вскрылось много ужасного. И не только с заводом связано это.

Оказывается, высокие начальники и их подчиненные могут лгать в официальных ответах, а власть заинтересована не в сохранении здоровья человека, а в отстаивании интересов бизнеса. Вера в справедливость, в законность, в здравый смысл государственных институтов потерялась за этот год. Но зато сколько хороших, умных людей встретилось за это время! Это придает огромные силы, вместе с ними мы многое сделали. Я искренне рад такому приобретению.

С чем связаны главные ожидания на 2019 год? Ожидаю, что общественность, увидев то, что творится, сделает правильный выбор и предпримет некоторые усилия, чтобы разорвать порочный круг, обеспечить здоровое будущее своим детям. Хочется, наконец, обрести спокойствие, уделить достаточно времени семье, детям, любимой работе. И конечно же, сохранить тот уровень общения с искренними, хорошими, инициативными людьми, которых повстречал в этом году.