Погиб известный белорусский предприниматель Евгений Новоселецкий 1 8.01.2019, 8:21

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Бизнесмен попал в ДТП.

В аварии погиб известный предприниматель Евгений Новоселецкий. Об этом сообщил председатель Высшего координационного совета «Республиканской конфедерации предпринимательства» Владимир Карягин.

По его словам, бизнесмен погиб в ДТП: лось перебегал дорогу, один из водителей на трассе, объезжая животное, выехал на встречную полосу, и врезался в автомобиль предпринимателя.

Евгений Новоселецкий в свое время входил в топ-200 самых известных бизнесменов по версии «Ежедневника». Он являлся инвестором и создателем этнокультурного комплекса «Наносы» на территории национального парка «Нарочанский».

Предприниматель также являлся акционером компании «Патио», которая контролирует сеть «5 элемент». Напомним, в 2018 году между владельцами торговых сетей «Корона» и «5 элемент» была достигнута договоренность о передаче торговых площадей, занимаемых магазинами «Корона Техно», в аренду ЗАО «Патио» для открытия на них магазинов бытовой техники «5 элемент».