«Лукашенко открыл лазейку для растраты бюджетных денег» 24 8.01.2019, 8:42

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КАРИКАТУРА: CARTOON.KULICHKI.COM

Чем обернется для Беларуси «налоговый оазис» в Оршанском районе.

Лукашенко подписал указ «О развитии Оршанского района», которым ввел беспрецедентные «льготы» для ведения бизнеса в этом регионе до 2023 года.

Указ, среди прочего, предусматривает освобождение от уплаты НДС при ввозе оборудования, снижение ставки налога при упрощенке до 1%, уменьшение отчисления на пенсионное страхование, вводится также беспроцентная отсрочка по уплате налогов и мораторий на проведение проверок контрольных органов.

Планируется, что таким образом Оршанский район будет поднят из «руин и пепла» и станет «локомотивом регионального развития страны».

Впрочем, по мнению опрошенных «Завтра твоей страны экспертов», этим планам сбыться не суждено.

Налоги не главное

Одним снижением налоговой нагрузки проблемы Оршанского района не решить.

Такого мнения придерживается кандидат экономических наук Леонид Злотников.

— Для бизнеса важны не столько льготные условия, сколько его безопасность. А она не обеспечивается, потому что нет нормальной судебной системы. Суды всегда становятся на сторону государственных предприятий, — говорит эксперт.

В условиях, когда большинство госпредприятий убыточны и годами не платят по своим долгам, это становится проблемой №1.

— Кроме того, льготы распространяются далеко не на все налоги. Основные сборы, такие как НДС, налог на землю, недвижимость и прибыль остаются без изменений, — напоминает экономист.

Эксперты также подчеркивают, что пять лет очень короткий срок для реализации серьезного инвестиционного плана.

Опасность для соседей

Впрочем, малый бизнес из соседних районов почти наверняка переедет в регион со значительно более низкой налоговой нагрузкой.

— Издержки переезда бизнеса занимающегося мелкой розницей, техобслуживанием авто и прочими услугами очень низкие. Наверняка такие фирмы предпочтут работать в «налоговом оазисе», находящемся в нескольких десятках километров, а не у себя. А это грозит серьезным падением доходов соседних регионов, — прогнозирует экономист Лев Марголин.

Однако, по мнению экспертов, ожидать, что Оршанский район станет экономическим и финансовым центром не стоит.

Лазейка для осваивания бюджетных средств

Чтобы на самом деле стимулировать развитие бизнеса в регионах нужно создать действительно благоприятный инвестиционный климат, для чего необходимо радикально изменить всю государственную систему.

— Бизнесу важны не льготы и дотации, а его безопасность. Сегодня она не обеспечивается: суды всегда становятся на сторону государства, нет священного права частной собственности, единых правил игры. Пока эти базовые принципы не будут реализованы, все подобные инициативы обречены на провал, — уверен Лев Марголин.

А налоговая нагрузка должна быть снижена, но по всей стране, а не в одном отдельно взятом регионе. В противном случае Оршанский район превратится в лазейку для высасывания бюджетных средств и угрозу для экономического развития соседних регионов.