Многодетная мать: Я была в шоке от полученного «письма счастья» 10 8.01.2019, 8:45

6,309

К многодетной матери пришла классная руководительница ее детей.

Безработных в Беларуси ищут даже среди многодетных мам с маленькими детьми.

Сообщение о включении Юлии Ганисевской в базу незанятых в экономике принесли учителя школы-сада № 73. Женщина рассказала «Белсату», что сначала не поняла, что происходит, так как спала с младшей дочерью.

«Это была классная руководительница моих детей и ее коллега. Я была в шоке, как и они. Они мне ничего не смогли объяснить, только что им дали задание разнести, а я должна расписаться в списке «тунеядцев», который у них был с собой. Список был длинный. В школе каникулы, у учителей много другой работы, а их загоняют носить эти бумажки в морозы».

Юлия добавляет, что претензий к учителям не имеет и отрицательно относится к реакции в интернете.

«Мой пост об учительницах вызвал много отрицательной реакции, но у меня нет претензий к ним. Мне их жалко. Это хорошо, что я адекватная, но люди разные попадаются. Их же могут избить или что-то еще. Даже у почтальона есть газовый баллончик. Почему ко мне не пришел участковый или администрация? Нашли козлов отпущения».

Действие декрета на Юлию Ганисевскую не распространяется. У гомельчанки четверо детей, а младшей дочери еще не исполнилось семи лет. У Юлии есть удостоверение многодетной матери и другие соответствующие документы, которые она ежегодно обновляет. Женщина не собирается заново собирать документов и нести их в горисполком.

«Мы имеем определенные льготы при оплате некоторых коммунальных услуг как многодетная семья. Я никуда не собираюсь идти. Меня еще спросили, почему в центр занятости не пошла. Может, еще спросят, зачем я четырех детей родила? Буду поступать по принципу презумпции невиновности. Пусть они сначала докажут, что я тунеядец, а потом я им покажу доказательства».

8 января «Белсат» попытается связаться с директором гомельской школы – сада № 73, чтобы выяснить ситуацию с учителями, которых заставляют разносить «письма счастья».