Путин заявил об имеющемся у него звании лейтенанта артиллерии 17 8.01.2019, 9:13

2,477

При этом правитель РФ признался, что ни разу не выстрелил из пушки.

Во время посещения Петропавловской крепости президент признался, что получал звание лейтенанта как артиллерист. Когда именно это произошло, Путин не уточнил, заметив однако, что тогда командовал взводом гаубичной артиллерии

Президент России Владимир Путин рассказал о том, что получил звание лейтенанта как артиллерист, сообщает РБК.

Об этом правитель РФ сообщил в беседе с почетным строителем России Владимиром Бендетом. Вместе с ним накануне они посетили Петропавловскую крепость и произвели полуденный залп. Видеозапись из Санкт-Петербурга в ночь на 8 января была опубликована на сайте Кремля.

«Мы с вами оба артиллеристы оказались», — признался перед стрельбами Бендету Путин. Тот ему в свою очередь сообщил, что «за все время ни разу не выстрелил из пушки, хотя дослужился до лейтенанта».

Путин рассказал, что он артиллерист: Я получил звание лейтенанта как артиллерист. Командир взвода управления гаубичной артиллерией pic.twitter.com/B8QZCpBHFW — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 7 января 2019 г.

«Я тоже получил звание лейтенанта как артиллерист, командир взвода управления гаубичной артиллерии <...> 122 миллиметра», — рассказал президент. Когда именно и при каких обстоятельствах это произошло, глава государства не уточнил.

Согласно официальной биографии Путина на сайте Кремля, в 1975 году он окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета. После этого работал в контрразведывательном подразделении, а затем, в середине 1980-х годов, отучился в Краснознаменном институте КГБ СССР (ныне Академии внешней разведки).

Впоследствии Путин был направлен на работу в ГДР, где в 1985–1990 годах «проходил службу в территориальной разведточке в Дрездене». Там же, согласно официальной биографии, он дослужился до должности старшего помощника начальника отдела в звании подполковника.