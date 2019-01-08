СМИ: Трамп намерен обратиться к нации в связи с «шатдауном» 8.01.2019, 9:35

Белый дом попросил сделать перерыв в передачах, транслируемых в прайм тайм во вторник.

По сообщениям американских СМИ, президент Трамп хотел бы во вторник обратиться к стране в прайм тайм по вопросу о «шатдауне» (частичном закрытии федерального правительства), сообщает «Голос Америки».

Белый дом пока не ответил на вопрос о том, имел ли в этой связи место запрос о выделении времени в сетке телевещания для выступления из Овального кабинета.

Источник, знакомый с обстоятельствами дела, сообщил, однако, что Белый дом попросил сделать перерыв в передачах, транслируемых в прайм тайм во вторник.

Ранее в понедельник Белый дом сообщил, что в четверг президент Трамп планирует посетить южную границу США.

Оба сообщения прозвучали на фоне продолжающегося частичного закрытия федерального правительства, связанного с требованием президента Трампа о финансировании стены вдоль границы с Мексикой.

«Президент Дональд Трамп в четверг совершит поездку на южную границу, чтобы встретиться с теми, кто находится на переднем крае кризиса в сфере национальной безопасности и гуманитарного кризиса», – сообщила в «Твиттере» пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс.

По ее словам, о деталях поездки будет вскоре сообщено.