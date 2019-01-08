Последняя скрепа 2 Телеграм-канал «Запретное мнение»

8.01.2019, 9:49

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Фото: AP

Надолго ли ее хватит Кремлю?

В дни новогодних каникул, когда устав от сидения дома и прогулок по улицам российских городов, люди активно идут в кинотеатры: Кремль решил запустить в кинопрокат, на первый взгляд абсолютно неуместный для таких дней, пропагандистский фильм «Т-34».

Ведь, где новогодние праздники и фильм про войну? Но, если капнуть несколько глубже все встает на свои места.

После того, как «Русский мир» стал ругательным словосочетанием, над попами РПЦ в дорогих брендовых одеждах все начали смеяться, а «собиратель земель Русских» Владимир Владимирович кромсает РФ, словно праздничный торт, тема Второй Мировой осталась последней, так называемой «скрепой» российского особого пути, которым так активно прикрываются на протяжении последних лет олигархо-чекисты.

«Диды» на одном танке уничтожившие практически весь Третий Рейх, что может быть лучше? Да еще и снято все, в стиле компьютерной игры: ярко, красочно и так маняще повторить...

вроде бы все хорошо, но сколько времени протянет эта скрепка при таком активном использовании со стороны Режима? 23 февраля и 9 мая она, скрипя еще держалась, но при использовании круглый год, да еще и на фоне ужасных историй о судьбах последних ветеранов Второй Мировой, умирающих в нищете в своих трущобах...

Рискнем предположить, что последняя скрепка путинской РФ разлетится уже в самом начале 2020-х, вполне возможно пронзив останками своих создателей.

Телеграм-канал «Запретное мнение»