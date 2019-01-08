Лукашенко на встрече с журналистами РФ: Мы с Путиным уличные, мы с низов вышли 19 8.01.2019, 9:59

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В СМИ продолжают выходить материалы с пресс-тура российских журналистов и блогеров по Беларуси.

Всплыли неожиданные подробности их встречи с Лукашенко во Дворце независимости, пишет «Солидарность».

«Дворец Независимости удивил богатством отделки. Но, на мой вкус, чересчур»

Социолог Юлия Юшкова-Борисова на своей странице в Фейсбуке так описала впечатления от встречи с правителем Беларуси:

– Основной посыл – во что бы то ни стало сохранить мир. Это звучало. Не звучали слова «между нашими странами». Но общий ход высказанного прямо на них выводил. Это особое белорусское искусство – сказать так, чтобы не сказать.

Но более интересные ее впечатления от места проведения пресс-конференции:

– Дворец Независимости удивил богатством отделки. Редкие сорта мрамора и гранита, пород дерева и прочего. Но, на мой вкус, чересчур. Но очень шикарно. Хотя не очень понятно зачем.

«Журналисты успели околеть – такая холодина была в зале»

Представителей Кубанских новостей Яна Викулова выдала эксклюзив, описав, как журналисты чувствовали себя во Дворце независимости.

– Культ правителя здесь во всем и повсюду… Во Дворце независимости в Минске тоже есть «иконостас» Лукашенко. Несколько залов увешаны его портретами. Вот он с экс-лидером Венесуэлы Уго Чавесом на открытии нефтяной вышки, вот перерезает алую ленточку с канцлером Германии Ангелой Меркель, вот золотой ручкой подписывает какое-то соглашение с бывшим американским президентом Биллом Клинтоном… – рассказала журналистка.

– В отдельном зале – фотографии детства, отрочества, юности. Маленький Саша в кепочке крутит педалики велосипедика. Саша постарше – за школьной партой. Совсем возмужавший, но еще без усов, – произносит военную присягу.

На традиционную встречу в Минск, которую Лукашенко проводит раз в два года, приехали около 100 представителей российских медиа. На этот раз она длилась более четырех часов. За это время журналисты успели околеть – такая холодина была в зале. Некоторые из мужчин снимали пиджаки, чтобы согреть соседок. Особенно не повезло тем, кто пришел налегке. Как, например, моя коллега из Пскова. «Еще 10 минут, и я, как Мересьев, отморожу ноги», – шептала девушка в мини-юбке.

Посиневшие от холода журналисты несколько раз просили президентских помощников выключить кондиционеры. «Лукашенко любит прохладу», – следовал ответ. Это, видимо, была нам месть за российский газ.

… Окончен бал, погасли свечи. Журналисты, поеживаясь от холода, рассаживались по автобусам. Вдогонку выбежали несколько человек с пакетами: «Подарки от Лукашенко!» Внутри – картина с пейзажами Беларуси, шоколад «Президент» и бутылка водки с его портретом.

– У нас тоже есть «Путинка», – сообщил кто-то из коллег.

– Что вы! Не сравнивайте! – гордо заявил помощник Лукашенко. – Такой водки в мире нет! Ее могут попробовать только высокие гости. Каждая бутылка пронумерована. Исключено, чтобы она попала на рынок. Сколько бы ее ни выпил, пьяным будешь, а утром голова светлая.

Выяснить это журналисты решили тут же, прямо в автобусе. Вердикт вынес коллега из Красноярска:

– Водка как водка!

В общем, удивить российских журналистов подарками Лукашенко не удалось.

«Лукашенко – армянам: «У нас пол-Беларуси на вас похожи!»

Представитель смоленской газеты Рабочий путь Татьяна Марченкова сконцентрировалась на заявлениях правителя Беларуси. Журналистка отметила, что «в официальный пострелиз, опубликованный на сайте Лукашенко, по понятным причинам не вошли некоторые интересности».

Смоленская газета с удовольствие эти высказывания опубликовала.

«Я не могу припомнить, чтобы я где-то одно думал, второе говорил, а третье – делал. Это недопустимо. Мой принцип – лучше сказать правду, тогда будет легче потом. Меня никто во лжи не уличит».

«Армянам: «У нас пол-Беларуси на вас похожи!»

«Мы с Путиным уличные. Мы с низов вышли».

«11 коров у меня на ферме и телят, молоком кормлю правительство, я его не употребляю в силу своего возраста».