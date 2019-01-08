«Выходите в едином порыве и занимайте улицы!» 8.01.2019, 10:11

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Как военные в Габоне пытались вернуть демократию.

В Габоне, государстве в Центральной Африке, обладающим значительными запасами нефти и пятыми в мире залежами урана, 7 января произошла попытка переворота. Группа военных безуспешно пыталась свергнуть президента Али Бонго, считающего себя еще одним африканским другом российского президента Владимира Путина. Али Бонго возглавляет Габон с 2009 года, когда он фактически унаследовал власть от своего отца Омара Бонго, правившего страной 42 года, сообщает Радио Свобода.

На рассвете 7 января пять офицеров Президентской гвардии Республики Габон вошли в здание государственного "Радио Габон" в столице Либревиле, после чего оттуда началась непрерывная теле- и радиотрансляция речи лидера путчистов, лейтенанта Келли Одно Обианга, объявившего о "конце правления президента Али Бонго Ондимбы". На улицах Либревиля появилась бронетехника, в небе кружили вертолеты, а к зданию национального радио подошли несколько сотен человек, поддерживавших мятежников. От электричества во время попытки переворота были отключены несколько районов города.

Лейтенант Келли Ондо Обианг, окруженный соратниками в камуфляже с автоматическими винтовками в руках, сообщил, что их действия направлены против "трусливого убийцы юных патриотов в августе 2016 года". Восставшие военные заявили, что ими создан Национальный совет по восстановлению демократии, уже контролирующий все правительство Габона.

Глава путчистов оригинально призвал сограждан к оружию: "Хватит есть, хватит пить, если вы сейчас едите и пьете! Если спите, проснитесь, будите соседей – выходите в едином порыве и занимайте улицы! Пришел долгожданный день, когда армия решилась встать на сторону народа и вывести Габон из хаоса!". Восставшие военные обратились к солдатам всех вооруженных сил и полиции с призывом захватить аэропорты, муниципальные учреждения, средства массовой информации и транспорт.

Looks like the military in #Gabon is overthrowing the government. pic.twitter.com/zuQ2yDSnxZ — Ali Özkök - علي أزكوك (@Ozkok_) 7 января 2019 г.

Лидер мятежников пояснил также, что он и его соратники решили взять власть в свои руки, так как президент Али Бонго Ондимба с конца ноября находится в Марокко, где лечится после пережитого месяцем ранее инсульта. В обращении к народу восставшие офицеры заявили, что страна оказалась под контролем группы абсолютно коррумпированных, консервативных генералов из армии и спецслужб, использующих слабовольного президента как ширму. Лейтенант Келли Ондо Обианг, в частности, отметил, что последнее новогоднее поздравление ненавидимого им президента, во время которого тот еле выговаривал слова и казался полупарализованным, было "жалкой попыткой цепляться за власть".

Too much of greed is killing Africa, one family pretend to be practicing democracy for 51years. No improvement in the livelihood of citizens, just he and his families looking Bulky. Gabon need a change. #Gabon pic.twitter.com/aupcCgYGGl — Akumani Felix (@efo_dzidzor) 7 января 2019 г.

59-летний Али Бонго Ондимба победил на досрочных выборах президента Габона в августе 2009 года, состоявшихся в связи со смертью предыдущего главы государства. Им был его отец Омар Бонго, правивший страной с 1967 года – известный, в том числе, тем, что самолично изменил конституцию страны, так, чтобы избираться президентом неограниченное число раз в первом же туре на 7 лет, и тем, что ранее звался Альбером Бернаром, но потом принял ислам, во время визита в Ливию в гости к Муаммару Каддафи в 1973 году. Омар Бонго постоянно обвинялся в коррупции, и в конце своей жизни не мог приехать во Францию для срочного лечения из-за опасений возможного ареста. В середине 2000-х прокуратура Парижа начала уголовное расследование деятельности и Омара Бонго, и двух его хороших друзей, президентов Конго (Браззавиль) Дени Сассу-Нгессо и Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга Нгемы.

Однако Омар Бонго умер, по разным данным, то ли от рака, то ли от инфаркта, а остальные двое президентов соседних государств так и не дождались сформулированного обвинения. Сын Омара, Али Бонго Ондимба, которого сейчас пытались свергнуть военные, в 2009 году формально боролся за президентское кресло еще с двумя десятками кандидатов, но он пользовался такой поддержкой соратников отца и армии, что объявил о победе уже в день выборов.

В 2016 году Али Бонго объявил об очередной победе на выборах, однако с перевесом над кандидатом от оппозиции, наполовину китайцем Жаном Пином, менее чем в шесть тысяч голосов. Вслед за этим в Либревиле начались массовые беспорядки, толпа, протестующая против правления клана Бонго, даже сожгла здание парламента – но они были подавлены войсками, о чем сейчас и вспомнил глава путчистов лейтенант Келли Ондо Обианг.

Задержание студентов, протестующих против переизбрания Али Бонго. Либревиль, 1 сентября 2016 года

Одновременно власти Франции продолжили антикоррупционное расследование деятельности семьи Бонго, и традиционно хорошие отношения между Либревилем и Парижем (в этой бывшей французской колонии на постоянной основе находятся примерно 300 французских военных) ухудшились настолько, что Али даже грозился сменить официальный язык Габона с французского на английский.

Много шума также наделало расследование, проведенное известным французским журналистом-африканистом Пьером Пеаном в 2014 году, заявившим о том, что Али Бонго подделал свидетельство о рождении. Как утверждает Пьер Пеан, Али Бонго на самом деле – не родной сын Омара Бонго, а нигерийский мальчик, усыновленный им во время войны в Биафре в конце 1960-х годов. Оппозиция ухватилась за этот факт, ставящий под сомнение право Али управлять государством – конституция, написанная его отцом (неважно, родным или нет), требует, чтобы все кандидаты в президенты родились только в Габоне.

Погода назад президент Габона Али Бонго в Москве много говорил об "опасности экспансии стран Запада, борющихся за богатейшие ресурсы Африки", приветствовал решение России вмешаться в события в ЦАР, благодарил Владимира Путина за то, что тот одним из первых поздравил его с переизбранием в 2016 году, и сам горячо поздравлял российского президента с его победой на недавних выборах.

По итогам этого визита Габон и Россия подписали несколько крупных соглашений, о поставке Москвой Либревилю партии оружия и о разработке российскими компаниями различных месторождений полезных ископаемых в этой африканской стране. Габон, входящий в ОПЕК, считается одним из самых перспективных на мировом рынке углеводородов государств континента – в день здесь добывается более 210 тысяч баррелей нефти.

Vladimir Putin met with President of Gabon Ali Bongo Ondimba https://t.co/wkd47qbzU7 pic.twitter.com/iX0CPzU4LG — President of Russia (@KremlinRussia_E) 14 июля 2018 г.

7 января, через несколько часов после попытки переворота, устроенной мятежными офицерами, власти Габона проинформировали мир о том, что путч подавлен. Представитель правительства Ги-Бертран Мапангу заявил, что лояльные властям военные захватили здание "Радио Габон" и задержали четырех заговорщиков, в том числе и лейтенанта Келли Ондо. Пятому удалось скрыться, но и его несколько часов позже поймали верные президенту военные. Позднее стало известно о перестрелке, в которой как минимум двое путчистов погибли, однако кто именно – неизвестно. При этом власти утверждают, что никто из мятежников в армии Габона никогда не служил.