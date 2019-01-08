Белорусская медсестра: Без помощи мужа и родителей на свою зарплату просто не выживу 6 8.01.2019, 10:21

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Крик души медработника из Барановичей.

Медсестра одной из городских больниц рассказала intex-press.by о том, сколько зарабатывает, на чем старается не экономить, где проводит отпуск и почему хочет уйти из профессии:

- Мне всегда было приятно смотреть на людей в белых халатах. Работа у медиков благородная и нужная. Мне тоже хотелось помогать людям. Поэтому после школы пошла в медицинский колледж.

Медсестрой работаю 6 лет. Работа не из легких. Помимо собственных обязанностей, ночных дежурств, на нас нередко навешивают кучу чужой работы. К примеру, уходит кто-то на больничный или в отпуск, его работу раскидывают на оставшихся. Никто не спрашивает, хочешь ли ты, можешь ли. Просто ставят перед фактом.

Зарплата при такой загрузке несправедливо маленькая. С дополнительными часами и ночными сменами на руки выходит 400–500 рублей. Если идешь на больничный, ты лишаешься премии и можешь получить около 300 рублей. Поэтому даже с ребенком стараюсь на больничные не ходить. Если у ребенка температура, я кладу его в больницу. Так и ребенок под присмотром, и мне с работы срываться не нужно, и на лекарства тратиться не надо.

Зарплаты, честно говоря, хватает впритык. Если бы не заработок мужа и помощь родителей, на свою зарплату я просто не выжила бы.

Половина зарплаты — на квартиру и садик

У нас с мужем общий семейный бюджет, поэтому сложно разделить расходы. Кто зарплату раньше получает, с тех денег и расплачиваемся за те или иные услуги. С моей зарплаты платим за аренду квартиры и коммуналку.

Квартиру снимаем у знакомых, поэтому платим $50 в месяц. Коммуналка тянет еще примерно 60 рублей. А еще интернет, мобильная связь, проездной. И садик, на который вместе с кружками уходит примерно 100 рублей. Вот и считайте, что от моей зарплаты остается.

«В магазины меня пускать нельзя»

Я – ужасный шопоголик. В магазины меня пускать нельзя. Это мужу обновок не надо. Я же раз-два в месяц себе обязательно что-то покупаю. Качество одежды меня не особенно волнует, главное, чтобы вещь была модная и недорогая. Иногда не могу сдержаться и покупаю то, что понравилось, даже если нет денег и потом придется экономить. Ребенку тоже часто покупаю что-то: растет быстро.

Верхнюю одежду и обувь себе и мужу стараюсь покупать раз в два года, ребенку – практически каждый сезон. Деньги на это не откладываем, просто идем и покупаем с зарплаты. Правда, за раз покупаем обновку только кому-то одному. Иногда обуть-одеть сына помогают родители.

«Лучше поем поскромнее, но маникюр сделаю»

Готовлю я сама, полуфабрикаты не покупаю. Это отнимает больше времени, но дешевле и полезнее. С зарплаты стараемся заполнить морозильник, чтобы было из чего готовить.

Акции я специально не ищу, но, если вижу что-то на хорошей скидке, куплю. Вообще, экономить приходится по чуть-чуть на всем, потому что цены в магазинах растут, а зарплаты практически стоят на месте. Бывает, встает выбор: либо в этом месяце мы едим нормально, либо одеваемся.

А вот на красоте стараюсь не экономить. Я лучше поем поскромнее, но на маникюр раз в месяц схожу. Волосы крашу раз в два месяца, два раза в год их лечу. Иногда наращиваю ресницы, хожу в солярий. А еще люблю парфюмерию и косметику. На это ежемесячно у меня уходит порядка 30 рублей.

«Гостей приглашаем реже»

Отдых для меня – это спокойно заняться домашними делами, пока ребенок в саду, а муж на работе. Поэтому свой отпуск я чаще провожу дома, иногда пару дней у родителей. За границу я не езжу.

Гостей стали реже приглашать – слишком дорогое удовольствие. Раньше знакомые приходили к нам по поводу и без. Праздники проходят скромно, в кругу самых близких. Только если какая-то круглая дата, можешь себе позволить чуть больше. Ведь даже самый скромный стол накрыть – минимум 100 рублей. А это пятая часть зарплаты.

«Откладывать не получается»

Деньги мы не откладываем — не получается. Да и, честно говоря, не умею этого делать. Даже если лишняя наличность заводится, обязательно появляются непредвиденные расходы. Поэтому мы решили так: пока есть где жить, лучше купить лишнюю пару обуви или сходить куда-нибудь отдохнуть, чем копить.

«Возможно, уйду из профессии»

В последнее время чаще задумываюсь о том, чтобы сменить работу. И дело не столько в зарплате. Морально тяжело работать. Но уходить в никуда тоже не вариант. Пробовала искать работу в частных центрах, но там зарплаты еще меньше. Я понимаю, в каждой работе свои сложности. Но мне обидно, что мои знакомые продавцы зарабатывают по 650–700 рублей, а мой потолок — 500 рублей, при том, что работа у медсестер более ответственная и сложная.

Возможно, я вовсе уйду из профессии. Я себя вижу, к примеру, администратором в каком-нибудь салоне красоты. И деньги, считай, те же, и нет того давления, как на государственной работе.