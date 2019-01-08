Богдан Яременко: Варфоломей дал Украине больше, чем автокефалию Богдан Яременко

8.01.2019, 10:25

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Богдан Яременко

Томос не позволил стране стать «религиозным хутором».

Сегодня за семейным столом подняли бокал за нашего Патриарха.

За Вселенского.

В 2013 году я возвращался из Стамбула убежденным, что Варфоломей I никогда не решит "украинский вопрос". Некоторые ошибки признавать сладко.

Я понимаю, что чего-то мог не знать, но не сомневаюсь, что больше всего на позицию Вселенского Патриарха повлияли русские. Всем тем, за что мы их искренне и от всего сердца презираем. Не только мы.

Есть еще и воля Божья.

Но есть и человек, который может подняться над обстоятельствами, которая может заглянуть за горизонт, может не испугаться проблем и смело пойти вперед.

Слышу иногда разочарование, обиду или непонимание - почему Варфоломей не рукоположил для Украины Патриаха?

Потому что мудрый.

Отдав нам то, что по праву является нашим, - автономную, а еще лучше сказать административно полностью и бескомпромиссно независимую Церковь, он не позволил нам стать религиозным хутором - сектой, сохранив в широкой христианской семье.

Нас никак не унижает название или титул должности главы церкви. Но мы остаемся частью чего-то гораздо большего - единой Христовой церкви. Так, как это задумывалось во времена князя Владимира или апостольских деяний.

Поэтому наша, по большому счету не слишком воцерковлена семья получила и свою Церковь, и своего Патриарха ... И новый тост.

Христос родился!

Богдан Яременко, руководитель Фонда «Майдан иностранных дел», «Главред»