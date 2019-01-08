«Женщины во власти уменьшают коррупцию, но в Беларуси это не работает» 15 8.01.2019, 10:29

2,183

Восемь громких коррупционных дел в ушедшем году, в которых фигурировали женщины.

В 2018 году американский журнал Journal of Economic Behavior and Organisation опубликовал исследование, в котором утверждалось: чем больше в органах власти женщин, тем ниже коррупция в стране. Экономисты из Колледжа Ле Мойна и Политехнического университета Виргинии пришли к выводу, что присутствие женщин на руководящих должностях положительно сказывается, в частности, на здравоохранении и образовании.

Тем временем в Беларуси происходили события, которые ставят под результаты исследования под сомнения – по крайней мере, в нашей стране.

С одной стороны в 2018 году Лукашенко пытался напугать коррупционеров словами «смотрите, мужики». С другой – UDF.BY насчитал за ушедший год 8 громких коррупционных дел, в которых фигурировали женщины.

Дело управляющей Фондом соцзащиты

Фото: КГБ

Суд над Людмилой Бачило состоялся в начале 2018 года. КГБ задержал крупную чиновницу за взятку в размере 20 тысяч долларов от руководителя компании «БелАВМ».

На суде Бачило утверждала, что ее оговорили и заставили написать признание: «Я находилась в СИЗО в полураздетом состоянии, на мне не было колготок, сапоги на голые ноги». Чиновница плакала.

Ее осудили на восемь лет.

Дело директора РЦОП по паралимпийским видам спорта

Фото: mst.by

Согласно обвинению, главный тренер национальной команды по инваспорту передала директору (в СМИ называется ее имя – Инна Романович) в качестве взятки 15 тысяч долларов за решение вопроса о заключении нового трудового контракта.

Также предъявлено обвинение сестре руководительницы, которую обвиняют в пособничестве в даче взятки. Ожидается, что вскоре дело передадут в суд.

Дело замдиректора Республиканского центра по оздоровлению и главврача санатория

Тамара Бондаренко

Фото: belgazeta.by

Летом был вынесен приговор по коррупционному делу бывших заместителя директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Тамары Бондаренко и главврача санатория «Серебряные ключи» Людмилы Сонец.

Людмила Сонец

Фото: belgazeta.by

Женщин обвиняли в превышение служебных полномочий и получении взяток. В частности, Бондаренко в качестве взятки от директора санатория бесплатно жила вместе с мужем в номере «люкс» более 420 суток.

Обвиняемые вину не признали, но приговор суда был суров: Бонадаренко получила семь с половиной лет лишения свободы, Сонец – шесть с половиной.

Дело чиновницы Минздрава

Фото: СТВ

Массовые задержания по «делу врачей» прошли летом, но за начальником управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава Людмилой Реутской пришли уже осенью.

Ее обвинили в получении взяток: женщина подозревается, что в 2015-2018 г.г. неоднократно принимала материальные ценности за благоприятное решение вопросов, входящих в ее компетенцию.

Дело заведующей лабораторией 9-й больницы

Летом судили бывшую заведующую лаборатории 9-й городской клинической больницы Минска. Женщину обвинили в том, что она получила в сумме 6 тысяч евро за содействие заинтересованной компании в выигрыше тендера.

Заведующую лабораторией приговорили к трем с половиной годам лишения свободы.

Дело директора школы из Полоцка

В 2018 году было несколько коррупционных дел в отношении представительниц сферы образования – педагогов, заучей и бухгалтеров. Но в Полоцке на скамью подсудимых попал директор одной из школ города.

Руководительница не вносила в журналы индивидуальных учебных занятий достоверные сведения о непосещении учащимися занятий. И включила в табели учета рабочего времени лишние 68 часов.

Незаконно полученные 393 рубля 3 копейки стоили директору школы двух лет лишения свободы – но с отсрочкой исполнения наказания на полтора года.

Дело директора Комбината общественного питания в Бресте

Суд над женщиной начался в конце 2018 года. Женщину обвиняют в получении взяток.

За благоприятное решение вопросов представители разных учреждений передавали ей от 10 до 60 рублей, мясные продукты, спиртные напитки, кондитерские изделия. Обвиняемая уже возместила причиненный государству ущерб.

Дело директора Ляховичского консервного завода

Ляховичский консервный завод

Фото: intex-press.by

Женщину задержали, но еще не судили. Директора обвиняют в покушении на получение взятки при посредничестве ее сына (его также задержали – со стрельбой).

В качестве подозреваемых привлекли троих жителей столицы, которые пытались дать взятку.

Областной суд: женщины составляют большинство осужденных по статье «служебный подлог»

Еще информация к размышлению. В середине 2018 года Брестский областной суд опубликовал информацию о коррупционных преступлениях в регионе за последние три года. Среди прочего отмечается:

«Характер совершенных преступлений свидетельствует о том, что на момент совершения противоправного деяния осужденные занимались социально-полезной деятельностью, занимая определенные должности в различных учреждениях, организациях, на предприятиях различных форм собственности, из них: 39% – женщины (при этом от числа всех осужденных по ч.1 ст.427 УК женщины составляют 67%)».