Саснович вышла во 2-й круг турнира в Сиднее 4 8.01.2019, 10:35

АЛЕКСАНДРА САСНОВИЧ

ФОТО: TENNIS.BY

Белоруска обыграла 10-ю ракетку мира.

Вторая ракетка Беларуси Александра Саснович вышла во 2-й круг основной сетки одиночного разряда на турнире серии «Премьер» в австралийском Сиднее с призовым фондом 823 000 долларов, сообщает tut.by.

В 1/16 финала Александра Саснович (№ 33 WTA) взяла верх над 10-й ракеткой мира россиянкой Дарьей Касаткиной — 6:1, 6:4.

Первый сет Александра Саснович начала с проигрыша своей подачи (0:1), но этот гейм оказался для белоруски единственным неудачным в стартовой партии. Александра превосходила россиянку во всех компонентах и с тремя брейками не оставила сопернице шансов (6:1).

Второй сет Саснович начала с выигранного гейма на чужой подаче, однако затем проиграла три подряд (1:3).

Во время тренерской паузы белоруска посетовала на то, что на ракетках слабо натянуты струны. А потом через болбоя передала ракетки для того, чтобы струны на них подтянули.

Совершив обратный брейк и выиграв гейм на своей подаче, Саснович отыгралась (3:3). Правда, количество невынужденных ошибок у Александры все равно было слишком велико, и постепенно нащупавшая свою игру Касаткина снова вышла вперед (4:3).

И все же Саснович сумела собраться и очень качественно провела концовку партии, выиграв три гейма кряду (причем два из них «под ноль») и оформила победу в сете (6:4) и матче.

Александра Саснович исполнила 3 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов.

Дарья Касаткина исполнила 1 эйс, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта.

Саснович более чем в два раза превзошла Касаткину по числу активно выигранных очков (23−10), допустив при этом меньше невынужденных ошибок (18−27).

В 1/8 финала Александра Саснович сыграет против 20-летней австралийки Присциллы Хон (№ 161 WTA). Она так же, как и Александра Саснович, пробивалась в основную сетку через сито квалификации, а в 1/16 финала победила Татьяну Марию из Германии — 6:3, 7:6 (7:4).