Ученые составили топ-3 самых эффективных диет 8.01.2019, 10:44

Диетологи рассказали, какой способ питания лучше всего выбрать, чтобы похудеть.

Известный диетолог из США Дианна Лайтс совместно с новостным журналом составили ТОП-3 самых эффективных диет, который без вреда для здоровья помогут быстро избавиться от ненавистных килограммов, особенно после новогодних и рождественских праздников, пишет orthodox.od.ua.

На первом месте ученые поставили популярную средиземноморскую диету, которая разрешает употреблять морепродукты, пасту из твердых сортов пшеницы, цельнозерновой хлеб, овощи и даже сухое красное вино.

Второе место заняла диета «Вольюметрика», которая учит правильно и пропорционально распределять пищу на тарелке.

Третье место досталось вегетарианской диете, которая запрещает употреблять все продукты животного происхождения, но разрешает крупы, овощи, фрукты и орехи.