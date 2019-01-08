Милиционеры украли у журналиста сим-карту 1 8.01.2019, 11:25

Силовики из Московского РУВД лишили Максима Климковича мобильной связи.

Вместе с активистами, которых 4 января сотрудники милиции задержали около скульптуры городового в Минске, в отделение милиции попал известный журналист и писатель Максим Климкович. Сначала всех четырех задержанных доставили в РУВД Центрального района, затем отвезли в Московский РУВД, безосновательно продержав там более 4 часов, сообщает правозащитный центр «Весна».

После освобождения из Московского РУВД Минска журналист Максим Климкович заметил, что одна из сим-карт его смартфона не работает, а вторая вообще отсутствует. Позже выяснилось, что силовики ее вытаскивали, а затем грубо воткнули в гнездо обратной стороной, повредив контакты.

Жена журналиста Ирина Климкович на своей странице в «Фейсбуке» советует тем, кто попадет в подобную ситуацию следующее: в описи вещей при их временной конфискации при задержании обращать внимание, указывают ли правоохранители, кроме описания модели телефона то, что он был с сим-картами на конкретные номера.

"У моего мужа после выхода из Московского РОВД выяснилось - рабочая симка с телефона просто украдена правоохранителями, а другая - извлечена и грубо вставлена задом вперед в гнездо, чем гнездо повредила. Поэтому и не мог он связаться с коллегами-журналистами. Из этой ситуации совет: если у вас конфискуют средства связи, аппаратуру - всегда требуйте указывать в списке свои симки", - пишет Ирина.

К сожалению, ситуация, в которую попал журналист Максим Климкович, нередкая: правозащитникам известны другие случаи, когда по освобождению из отделений милиции у активистов возникают проблемы с мобильными телефонами, в которых ковырялись"специалисты" в погонах. Поэтому, чтобы избежать подобной ситуации, следует прислушаться к совету Климкович, чтобы потом можно было обжаловать противоправные действия милиции.