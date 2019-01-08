Слонимчанка: В два года я уже знала алфавит, а в четыре — умела читать 7 8.01.2019, 11:40

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Школьница-вундеркинд рассказала о том, почему оценки – не самое важное.

Одиннадцатиклассница слонимской СШ №2 Дарья Лишик — отличница в учебе, участница районных, областных, республиканских, международных олимпиад и научно-практических конференций.

Также Даша увлекается ораторским искусством и с девятого класса участвует в районном конкурсе «Юный оратор».

Корреспондент «Газеты Слонимской» побеседовала со старшеклассницей и узнала, чем ее увлекло ораторской искусство.

В беседе Даша также поделилась, как, благодаря тайм-менеджменту, она научилась эффективно использовать свое время.

— Чем тебя заинтересовало ораторское искусство?

— Когда мне было два года, я уже знала алфавит, а в четыре года умела читать. Помню, не ложилась спать, пока не прочитаю бабушке на ночь всю книгу, а там страниц за сотню точно. В детском садике я всегда выступала, рассказывала стихотворения.

Это продолжилось и в школе. С первого класса меня приглашали участвовать в различных сценках, вести праздники в классе. Чем взрослее становилась, тем больше меня привлекала сцена. Большим скачком была победа в районном конкурсе чтецов, после чего меня пригласили на область. Также я принимала участие в театре на иностранном языке. Наша команда получила второе место, а мне еще достался диплом «Лучшая актриса первого плана».

— В какой еще сфере ты активно участвуешь?

— Чаще всего я участвую в олимпиадах по русскому языку, где занимаю призовые места. В VII открытой эвристической олимпиаде по русскому языку была удостоена диплома второй степени. Очень значимым для меня стал диплом третьей степени, который я завоевала на международной зимней олимпиаде по экономике и который дал мне возможность поступить в любой российский экономический вуз без экзаменов.

Принимаю участие в многочисленных научных конференциях по русскому языку и литературе, английскому языку, экономике и истории, где занимаю призовые места. В прошлом году я и еще две девочки из моей школы приняли участие в конкурсе «Жертвы нацизма и места уничтожения в Беларуси», где наша научная работа прошла в топ, а в качестве приза нам выдали дипломы и бесплатную поездку в Германию.

— Как ты проводишь свое свободное время?

— Большую часть своего свободного времени я трачу на самосовершенствование. Это книги, мастер-классы, вебинары, онлайн-тренинги по саморазвитию. Так, я научилась тайм-менеджменту («Организация времени и повышение эффективности его использования». — Прим. автора). Теперь мне хватает времени, чтобы сходить в школу, сделать уроки, заняться собой, дома помочь маме и с друзьями время провести, да и еще иногда может остаться.

— Одноклассники часто просят дать списать?

— Да, часто. Одноклассники помогают друг другу в любой ситуации. Дать списать — самое обычное дело.

— Что бы ты могла посоветовать почитать для саморазвития? Может, какая-то книга тебе очень помогла в этом плане?

— Начинала я с Дейла Карнеги «Как перестать беспокоиться и начать жить». Каждая книга по саморазвитию помогает, если применять знания на практике. Если же просто прочитать и думать: «Ну вот, я все знаю, почему ничего не меняется?» — то эффекта не будет. Ничего не будет происходить, если не применять знания на практике. Могу посоветовать Стивена Кови «Семь навыков высокоэффективных людей», Наполеона Хилла «Думай и богатей», Ричарда Брэнсона «К черту все! Берись и делай», Брайана Трейси «Результативный тайм-менеджмент», Радислава Гандапаса «Камасутра для оратора».

— Как ты думаешь, оценки в школе — это показатель интеллекта?

— Я не думаю, что оценки в школе — показатель интеллекта. У человека может быть 10 по литературе и русскому, но он не может поговорить об искусстве и литературе, которой не было в школьной программе. Может быть 10 по истории, потому что был вызубрен каждый параграф, а в повседневной жизни этот человек не сможет поучаствовать в дискуссии на любую тему по истории. Говорят, знание — сила. Не соглашусь. Применение знаний — сила. Только на практике можно действительно понять, умный человек или нет, а не по оценкам в школе.

— Ты широко интересуешься различными науками. А с какой сферой деятельности планируешь связать свою жизнь в будущем?

— Конкретную сферу не выбрала. Это может быть экономика, актерское искусство, а может быть психология, лингвистика. Я хочу побывать на дне открытых дверей в разных вузах, посмотреть, где мне будет лучше, к чему меня тянет. И тогда определюсь. Я рассматриваю все варианты, поэтому думаю о поступлении не только в белорусский вуз.

— Почему после девятого класса решила остаться в своей школе, а не пошла учиться в лицей или гимназию?

— Я хотела поступить в лицей при БГУ. Но опоздала с подачей документов. Сегодня понимаю, что очень даже рада этому. Ведь самых значительных успехов я достигла именно в 10-11 классах.