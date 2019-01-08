Топ-10 самых дорогих продуктов питания в мире 8.01.2019, 11:50

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В мире много продуктов, килограмм которых стоит сотни, а то и тысячи долларов.

Цена этих продуктов питания не обусловлена их исключительным вкусом или ароматом (хотя и этим тоже). Причина, по которой они настолько дорого стоят, – малочисленность, пишет «Вокруг света».

1. Гриб мацутакэ: $600/1 кг

Мацутакэ родом из Японии и растут в нескольких азиатских странах, но их численность значительно сократили насекомые, уничтожающие деревья, в тени которых обычно растут эти грибы. Так как способа культивировать мацутакэ нет, есть вероятность, что они могут вообще исчезнуть с лица Земли.

2. Кофе копи-лувак: $250–1200/1 кг

Самым дорогим кофе в мире копи-лувак сделал специфический способ его обработки. Мусанги – зверьки семейства виверровых – поедают спелые плоды кофейного дерева, переваривают их мякоть и испражняют зернышки кофе. Их потом собирают, моют и сушат на солнце. Желудочный сок мусангов расщепляет некоторые белки, придающие готовому напитку горечь, что придает кофе неповторимый вкус.

Копи-лувак в промышленных масштабах производится в Индонезии, на Филиппинах и в Южной Индии.

3. Икра белуг-альбиносов: $7100/1 кг

Белуга-альбинос — это крупная осетровая рыба, которая водится в Каспийском море у берегов Ирана. Ее икра имеет разные оттенки: от бледно-серого до белого. Чем она светлее, тем дороже. Высокая стоимость икры белуги-альбиноса обусловлена тем, что рыба мечет ее крайне редко — приблизительно раз в 100 лет.

4. Суп из ласточкиных гнезд

Гнезда саланганов состоят практически из одной слюны без каких-либо примесей или растительных включений. Именно за это и ценятся пернатые: их гнезда – лакомый деликатес в китайской кухне. Высокая цена этого блюда объясняется опасностью сбора гнезд: в дикой природе птицы вьют их в труднодоступных местах. Стоимость такого деликатеса составляет до $3 000 за 1 кг.

5. Шафран: $400–1000/1 кг

Шафран – самая дорогая пряность в мире. Настоящий шафран – это тычинки растения семейства крокусовых (Crocus sativus). Есть еще и ложный шафран, который также называют имеретинским. Он изготавливается из тычинок цветков бархатцев. Шафран цветет всего семь дней в году, а его сбор и дальнейшую обработку осуществляют вручную. Чтобы собрать 1 кг шафрана, необходимо сорвать около 300 тысяч цветков этого растения. Отсюда и высокая стоимость специи.

6. Белые трюфели: $2300/1 кг

Трюфель – это род сумчатых грибов с подземными клубневидными мясистыми плодовыми телами. Самые ценные съедобные из них – зимние трюфели. Их еще называют французскими черными, или перигорскими. Снаружи они черные, а внутри темно-серые или красновато-черные. Съедобны также и белые трюфели.

Высокая стоимость этих грибов объясняется специфичными условиями для их роста, методом сбора, хранения и утонченным вкусом и ароматом. По вкусу трюфель напоминает гриб с сильно прожаренными семечками или с грецкими орехами.

7. Курица аям чемани: $200/1 шт.

Кур породы аям чемани разводят в Индонезии. Доминантный ген вызывает у этих птиц гиперпигментацию, что приводит к тому, что куры черные не только снаружи, но и внутри, включая кости и внутренние органы.

Эта порода настолько редкая, что один цыпленок в самой Индонезии стоит около $200. А за ее пределами цена может достигать нескольких тысяч.

8. Стейк из мраморной говядины: $1000/1 кг

«Поставщиками» мраморной говядины являются японские коровы породы Вагиу. В течение многих веков их разводили только в Японии, но сейчас их выращивают также в Австралии. Обращаются с ними, как с особами королевской крови: кормят самой лучшей травой, натирают саке, поят пивом и даже ставят послушать классическую музыку.

Мясо австралийских Вагиу еще дороже за счет того, что коров поят красным вином по $16 за бутылку.

9. Чай Дахунпао: $25 000/20 г

Название чая Дахунпао переводится с китайского как «Алая мантия». Им он обязан своему цвету – когда набухают почки, кусты чая выглядят так, будто одеты в красную одежду.

Дахунпао получают из листа шести кустов, растущих у монастыря Тяньсинь. Их возраст оценивается в 350 лет. В 2006 году весь урожай передали в китайский Национальный музей в качестве экспоната. С тех пор действует официальный запрет на сбор Дахунпао, и сегодня попробовать его на вкус не может никто. В 2005 году 20 г чая продали на аукционе за 208 тысяч юаней (около $25 000).

10. Лосиный сыр: $1100/1 кг

Лосиный сыр производят только в одном месте – на ферме Moose House на севере Швеции. Доят лосих только с мая по сентябрь, а по времени этот процесс занимает около 3 часов.

По цвету лосиный сыр белый, внешне напоминает фету. Его изготавливают в очень ограниченных количествах и подают в самых респектабельных ресторанах Швеции.