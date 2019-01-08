Украинский генерал: Можно дожать Путина по важнейшему вопросу на Донбассе 1 8.01.2019, 12:13

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Василий Богдан

Рычаги влияния остаются и у официального Киева, и у гражданского общества.

В 2019 году украинцам не следует ожидать окончательного решения о введении миротворцев ООН на Донбасс. Такое мнение высказал "Апострофу" ветеран внешней разведки Украины, генерал-лейтенант Василий Богдан. Он рассказал, на чем надо сосредоточиться Украине и ее западным партнерам в условиях несогласия России на такую миссию:

- В этом году я не надеюсь на решение вопроса введения миротворцев на Донбасс, учитывая президентские и парламентские выборы в Украине, позицию кремлевского узурпатора, что с нынешней властью он никаких переговоров не будет вести, а также категорическое несогласие с тем вариантом миротворческой миссии, который предлагают Украина, США, Великобритания и часть стран Евросоюза. Возможно разве что принятие Генеральной ассамблеей ООН решения о начале технического оценки ситуации на Востоке Украины. Но и это маловероятно.

Окончательного решения по миротворческой миссии в этом году не будет. Ситуация иногда очень динамичная, иногда происходят вещи, о которых никто не мог бы и подумать. Но все-таки события пока дают мало оснований прогнозировать какой-то ощутимый прогресс в миротворческой миссии на Донбассе. Принято решение о зимнем прекращении огня, но российские оккупационные войска продолжают атаковать украинские военные формирования, ведут обстрелы из различных видов вооружений... То есть обстоятельства пока не способствуют оптимистическому прогнозу.

Украина и ее союзники и партнеры на этом этапе задекларировали один подход к проблеме войны в Донбассе: решать ее политико-дипломатическими методами. Миротворческая миссия вписывается в эту методологию. Но прежде всего Украина, ее дипломатия и структуры, которые занимаются вопросами безопасности и обороны, должны сосредоточить свои усилия на том, чтобы, во-первых, и в дальнейшем консолидировать наших партнеров и союзников на Западе, и, во-вторых, работать над тем, чтобы в стране было единство гражданского общества и власти. Чтобы по крайней мере в вопросах национальной безопасности и обороны едиными были элита, политический класс и гражданское общество.

В условиях предвыборной кампании это непросто, но рычаги влияния остаются и у власти, и у гражданского общества. Реальная угроза независимости и территориальной целостности Украины со стороны России должна побуждать к таким объединительным и консолидирующим процессам.

Миротворческая миссия является и тактическим, и стратегическим вопросом. Несмотря на проблемы в нормандском формате, я бы его существенно усилил Соединенными Штатами и Великобританией, которые, как и Россия, подписали Будапештский меморандум, и попытался провести международную конференцию, на которой рассмотрели бы проблемы войны и мира не только на Донбассе, но и глобальном измерении. Ведь ситуация, как мы видим, обостряется: фактически началась новая гонка вооружений, говорят о возрождении холодной войны, а местами она уже горячая - в Украине, на Ближнем Востоке... Такая международная конференция могла бы принять решения, которые бы позволили решить целый ряд вопросов международного характера и проблему оккупации украинских территорий.

Конечно, ООН, ЕС, ОБСЕ и НАТО солидарны с нами и осуждают российскую агрессию, выражают обеспокоенность и все такое. Но их решения в основном декларативные. Если они начнут наполняться конкретикой, если это будут очень жесткие санкции, от которых пострадает российская экономика, энергетический сектор и оборона страны, мореходство, в сочетании политико-дипломатических, санкционных и военных аспектов можно было бы достичь успехов. Все уже прекрасно понимают - не только в Украине, но и в мире, - что на Путина влияет только сила. Уговоры, умиротворение и стратегия сдерживания только поощряют его к дальнейшим агрессивным действиям, что ярко показала и агрессия в зоне Керченского пролива.