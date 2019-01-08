Чтобы оставили медиков и учителей в покое 4 Юлия Cивец, «Радыё Рацыя»

8.01.2019, 12:17

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Если так и дальше пойдет, то медиков обяжут оповещать людей, что наступило лето и пришло время надевать легкую обувь.

На Рождество принято что-то желать. В первую очередь добра. А мне бы хотелось пожелать, чтобы белорусских медиков и учителей наконец-то перестали нагружать не их работой.

Известно, что классные руководители вместо организации воспитательного процесса вынуждены заниматься сбором макулатуры, посещениями учащихся, проверкой холодильников в их домах, проверкой пожарных извещателей и отслеживанием питания детей в школах.

Примерно такие же, не свойственные для профессии обязанности, должны соблюдать и медики. Чем дальше в лес, тем больше дров. Чем больше лет проходит, тем все больше глупой работы, не связанной с медициной, вынуждают выполнять белорусских медиков в поликлиниках.

Например, нужно рассказывать для анкеты, которую составили каким-то чиновники, имеются ли ремни безопасности на пеленальном столике и какого цвета ванночка. А еще медики записывают дату выдачи паспортов. И знаете для чего? Чтобы из поликлиники нам напомнили, когда нужно паспорта поменять.

Если так и дальше пойдет, то медиков обяжут оповещать людей, что наступило лето и пришло время надевать легкую обувь. Именно медики теперь ходят по квартирам, чтобы посмотреть, в каких условиях живут семьи, которые ждут ребенка.

Причем из женской консультации могут прийти, когда женщина еще на двенадцатой неделе беременности. Еще не известен пол ребенка, а медики уже интересуются, нужно ли делать ремонт.

На Рождество очень хотелось пожелать, чтобы власти оставили медиков и учителей в покое. И дали учителям заниматься педагогикой, а медикам - медициной. А если чиновникам нечем заняться, то пусть сами ходят по квартирам, собирают макулатуру и выясняют, какого цвета ванночка для купания младенца.

Юлия Cивец, «Радыё Рацыя»