Издание The Telegraph рассказало о судьбе Скрипалей 8.01.2019, 12:39

Cемья по-прежнему под наблюдением врачей, а их безопасность обеспечивают спецслужбы.

Бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия после покушения на них в Солсбери не покинули Британию и не находятся в изоляции, утверждает газета The Telegraph со ссылкой на свои источники, сообщает «Радио Свобода».

По данным газеты, отец и дочь Скрипаль живут на юге Англии. Хотя они по-прежнему под наблюдением врачей, а их безопасность обеспечивают спецслужбы, они не ограничены в передвижениях. Прошлым летом, как утверждается, их даже посещали гости из России. Юлия Скрипаль, как утверждается, поддерживает связь со своими друзьями, которые не разглашают подробностей. Утверждается, что британские друзья помогли Юлии найти в Британии работу. Что именно за работа – не уточняется, говорится лишь, что она связана со знанием русского языка.

По данным газеты, Юлия Скрипаль собиралась вернуться в Россию, но решила отложить решение об этом, ознакомившись с материалами своего дела.

Газета цитирует бывшего сотрудника британских спецслужб Филипа Ингрема, который утверждает, что власти могли обеспечить Скрипалей небольшой пенсией, выделить им субсидии на жильё, покупку автомобиля и мебели. Опрошенные The Telegraph эксперты полагают, что серьёзная опасность Скрипалям сейчас не угрожает.