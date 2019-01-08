Директор школы: Да, учителя разносят «письма счастья» 8 8.01.2019, 12:53

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Администрация гомельской школы знает о ситуации.

Директор гомельской школы прокомментировал «Белсату» ситуацию с учительницами, которые разносят «письма счастья».

Дмитрий Востриков в комментарии журналистам был немногословен. Единственное, что он подтвердил: он знает о ситуации, но комментировать ее не хочет.

На вопрос, входят ли квартирные визиты со стопками сообщений о включении людей в базу незанятых в экономике в трудовые обязанности учителей, он отвечать не захотел. Добавил только, что не много учителей разносят письма.

7 января мы писали о многодетной матери из Гомеля Юлии Ганисевской. Сообщение о включении ее в базу незанятых в экономике принесли учительницы детей. Действие декрета на Юлию не распространяется, так как у гомельчанки четверо детей, а младшей дочери еще не исполнилось семи лет.