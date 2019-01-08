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Петра Квитова: У Соболенко мощная подача и сильные удары с задней линии

  • 8.01.2019, 13:04

Восьмая ракетка мира поделилась впечатлениями после игры с белоруской.

Чешская теннисистка Петра Квитова после победы над Ариной Соболенко рассказала о матче, сообщает «Трибуна».

Она выиграла турнир в Шэньчжэне, так что я знала, что это будет тяжелый матч.

Я довольна своей игрой в первом круге. У Соболенко мощная подача и сильные удары с задней линии, и я действительно счастлива, что смогла победить, – сказала Квитова.


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