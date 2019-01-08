HBO показал пару секунд из 8 сезона «Игры престолов» 1 8.01.2019, 13:07

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Кадры крайне удивят поклонников сериала.

Во время 76 церемонии «Золотой Глобус» телеканал HBO показал четырехсекундный отрывок из восьмого (и последнего) сезона «Игры престолов», сообщает «Медуза».

В нем Джон Сноу знакомит Дейенерис Таргариен со своей сводной сестрой Сансой Старк — та встречает Королеву Драконов словами «Винтерфелл ваш, ваше высочество». Кроме того, в ролике можно увидеть обновленную заставку сериала с изображением самого Винтерфелла и, предположительно, войсками Дейенерис у его ворот.