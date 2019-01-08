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Как у солигорских властей «закончилась фантазия»

  • 8.01.2019, 13:16
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Местные власти в очередной раз отказали независимому профсоюзу в проведении уличного шествия.

«Когда у властей закончилась фантазия», – прокомментировали в соцсетях ответ исполкома активисты профсоюза, пишет «Салiдарнасць».

Отметим, что с октября прошлого года чиновники отклонили четыре заявки БНП на шествие и две – на пикет. Причем, подобные причины отказа уже использовались. В их числе: конкурс снежных фигур «Снеговик-фэст», спартакиада в честь 100-летия ВЛКСМ, районная ярмарка, ремонт улицы.

Активисты одного из крупнейших независимых профсоюзов страны, который находится в Солигорске, протестуют против отказа работникам УСП «Трест» Реммонтажстрой» в регистрации первичной профсоюзной организации. Цель акции, которую хочет провести БНП, – привлечение внимания общественности к проблеме.


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