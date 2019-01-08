«Рособоронэкспорт» опубликовал фальшивые фото танка Т-90 8 8.01.2019, 13:24

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На рекламный пост обратил внимание украинский военный эксперт.

Фальшивые фотографии танков Т-90С и Т-90СК опубликовала в своем каталоге компания «Рособоронэкспорт», сообщает Defence-blog.

По информации издания, маркетинговые и рекламные кампании «Рособоронэкспорта» неоднократно давали поводы для сомнений. Рекламный пост с танками стал одним из таких.

На несоответствие снимков первым обратил внимание украинский военный эксперт Андрей Тарасенко. При помощи фоторедактора на танках Т-90С и Т-90СК прожекторы комплекса «Штора-1» были заменены блоками динамической защиты.

Оригинальные фотографии Т-90С можно найти в фотобанке РИА «Новости». В технической литературе о танках Т-90С и Т-90СК «Штора-1» тоже упоминается.

Т-90С — один из самых современных российских боевых танков, который востребован на рынке вооружений. Эти машины составляют основу бронетанковых сил Индии, состоят на вооружении армий Ирака, Азербайджана и других государств.