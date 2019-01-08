Брестчане получили первые «письма счастья» 15 8.01.2019, 13:26

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Уведомления получают даже те люди, которые согласно декрету не являются «тунеядцами».

В первые дни 2019-го года брестчане получили "письма счастья". Касаются они лиц, которые внесены в так называемую "базу данных" граждан, не занятых в экономике. В базу попали люди, которые даже согласно соответствующим декретом не должны в ней находиться, cообщает "Радыё Рацыя".

Они должны самостоятельно представлять на рассмотрение комиссии основания для исключения из списка.

Известно, что в так называемую "базу данных" попало около полумиллиона граждан Беларуси. Всех предварительно посчитали не занятые в экономике.

Напомним, что работающие за границей белорусы автоматически попадают в «тунеядцы». Cоставлять списки будут специальные комиссии, которые работают с личной информацией белорусов.

Не раз заявлялось о том, что «тунеядцы» будут оплачивать и другие услуги, которые субсидируются государством, а «незанятых в экономике белорусов» пугали ЛТП.

Напомним, что предыдущая версия «тунеядского декрета» вызвала массовые протесты, которые эксперты называют самыми масштабными в Беларуси со времен «перестройки».