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ЕС ввел санкции против разведки Ирана

  • 8.01.2019, 13:35

Меры приняты из-за подготовки атаки в Дании.

Европейский союз ввел санкции против Разведывательной службы Ирана, чей сотрудник готовился совершить атаку на территории Дании, но был задержан перед нападением, сообщил министр иностранных дел Дании Андреас Самуельсен, передает zn.ua.

"Важный день для европейской внешней политики! ЕС только что согласился ввести санкции против иранской разведывательной службы за ее планирования убийств на европейской земле. Сильный сигнал от ЕС, что мы не допустим такого поведения в Европе", - написал глава датской дипломатии в Twitter.

30 октября прошлого года в Дании задержали иранца с норвежским паспортом, который является сотрудником разведки Ирана и готовился совершить атаку на территории королевства.


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